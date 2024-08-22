Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024
14:40
Süper Lig'de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalırken, gözler yapılacak olan son hamleler çevrildi. Diğer yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok yabancı ve yerli oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular ve dikkat çeken piyasa değerleri...