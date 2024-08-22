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Haberler Galeri Süper Lig'de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...
Giriş Tarihi: 22.08.2024 14:40 Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 14:40

Süper Lig'de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon heyecanı devam ediyor. Transfer döneminin kapanmasına kısa bir süre kalırken, gözler yapılacak olan son hamleler çevrildi. Diğer yandan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da birçok yabancı ve yerli oyuncu ile yolların ayrılması bekleniyor. İşte 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular ve dikkat çeken piyasa değerleri...

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Süper Lig’de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...

Trendyol Süper Lig'in dört büyük takımı olarak bilinen Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'da takımda düşünülmeyen oyuncuların piyasa değerleri dikkat çekiyor.

Süper Lig’de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...

Henüz 2024/2025 sezonu için kadrolarını tam olarak netleştirmeyen bu kulüplerin, bazı oyuncularla yollarını ayırması bekleniyor.

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Süper Lig’de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...

Piyasa değeri yüksek olan birçok yıldız oyuncunun satış listesine konulduğu veya kiralık olarak gönderilmesinin beklendiği belirtildi.

Süper Lig’de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...

İşte Süper Lig'de dört büyüklerde kadroda düşünülmeyen o oyuncular ve piyasa değerleri...

Süper Lig’de 4 büyüklerde kadroda düşünülmeyen en değerli oyuncular belli oldu! Tam 70 milyon Euro...

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