70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16’lık yıldız Lamine Yamal...

XAVI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

90 dakikanın ardından konuyla ilgili konuşan teknik direktör Xavi, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi." Açıklamalarında bulundu.