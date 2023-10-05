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Haberler Galeri 70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16'lık yıldız Lamine Yamal...
Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:22 Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 14:04

70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16'lık yıldız Lamine Yamal...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün bir tarih yazıldı. Barcelona forması giyen, 13 Temmuz 2007 tarihli doğumlu Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde İspanya formasıyla forma giyen ve gol atan en genç oyuncu unvanını eline alırken, rekorları kırmaya devam ediyor. 16 yaşına 3 ay önce giren Lamine Yamal, La Liga'da ilk maçına 15 yaşındayken çıkmıştı. Porto karşısında ilk 11 başlayan oyuncu, hiç beklemediği bir şey yaşadı. İshal olan oyuncunun yaşadıkları, dikkatlerden kaçmadı.

ULAŞ AYDOĞAN
70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16’lık yıldız Lamine Yamal...

İspanya formasıyla en genç gol atan oyun unvanına sahip olan ve 1 milyar Euro serbest kalma bedeline sahip sözleşmeyi yeni imzalayan 16 yaşındaki ergen oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olmuştu. Oyuncu böyle büyük bir tarihi olayın ana öznesi olurken, tüm sevinci kursağında kaldı.

70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16’lık yıldız Lamine Yamal...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE FORMA GİYEN EN GENÇ OYUNCU OLDU

16 yaşındaki İspanyol oyuncu, UEFA Şampiyonlar Ligi 2'nci hafta mücadelesinde Porto'ya karşı Barcelona formasıyla ilk 11'de sahaya çıktı. Böylece 16 yaş 83 günle Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de forma giyen ilk oyuncu oldu.

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70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16’lık yıldız Lamine Yamal...

80 dakika boyunca sahada kalan Lamine Yamal, maç içerisinde oldukça efektif bir görüntü sergilemişti. Sağ kanatta forma giyen oyuncu, bir anda ortadan kayboldu.

70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16’lık yıldız Lamine Yamal...

9 DAKİKA SONRA OYUNDAN ALINDI

71'nci dakikada sahadan ayrılıp tuvalete giden oyuncu, 9 dakika boyunca sahaya dönemedi. Daha sonra dönemeyeceği anlaşılınca 80'nci dakikada oyundan alındı.

70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16’lık yıldız Lamine Yamal...

XAVI'DEN MAÇ SONU AÇIKLAMA

90 dakikanın ardından konuyla ilgili konuşan teknik direktör Xavi, "Yamal hastaydı. Bir hastalıktan dolayı acı çekiyordu. Bir süredir bunu bana söylüyordu. Oyun durunca tuvalete gitmek istedi, ben de hemen geri gelmesini istedim. Gitti ve geri dönmedi." Açıklamalarında bulundu.

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