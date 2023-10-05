Giriş Tarihi: 05.10.2023 10:22
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024
14:04
70. dakikada oyunu bırakıp tuvalete gitti, bir daha geri dönmedi! Porto Barcelona maçında görülmemiş olay! 16'lık yıldız Lamine Yamal...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün bir tarih yazıldı. Barcelona forması giyen, 13 Temmuz 2007 tarihli doğumlu Lamine Yamal, Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk 11'de başlayan en genç oyuncu olmayı başardı. Geçtiğimiz günlerde İspanya formasıyla forma giyen ve gol atan en genç oyuncu unvanını eline alırken, rekorları kırmaya devam ediyor. 16 yaşına 3 ay önce giren Lamine Yamal, La Liga'da ilk maçına 15 yaşındayken çıkmıştı. Porto karşısında ilk 11 başlayan oyuncu, hiç beklemediği bir şey yaşadı. İshal olan oyuncunun yaşadıkları, dikkatlerden kaçmadı.