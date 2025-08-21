Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 21.08.2025 06:07 Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 06:07

Ahmet Çakar’dan Fenerbahçe – Benfica maçı hakemine olay sözler! “Almanya’nın en iyisi ama…”

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Kompleksi'nde oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile karşılaştı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Gürcan Bilgiç ve Bülent Timurlenk karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir değerlendirme yaptı. İşte o sözler...

AHMET ÇAKAR: "F.BAHÇE İYİ OYNAMIYOR"

"F.Bahçe iyi oynamıyor Tatsız, tuzsuz, kötü bir maç seyrettik. Gol yok, gol pozisyonu yok ve tur Portekiz'e kaldı… Fenerbahçe açısından bakarsak asla iyi oynamıyorlar. Belki defansif olarak iyi gibi görünseler de ofansif üretkenlik sıfır…

Şablon o kadar belli ki kanatlara inip En-Nesyri'ye yüksek top atmak istiyorlar hepsi o kadar… Üstelik başarılı orta sayısı da çok az. Kanatlarda oynayan Semedo ve Brown iyi orta atamıyorlar, tam olarak sıfıra inemiyorlar.

"YAPMADIKLARI TEK ŞEY…"

Orta saha oyuncularına bakınca da ne adam eksiltme özellikleri var ne de aralara oynama. Özellikle ilk yarıda Benfica ne istiyorsa yaptı. Yapamadıkları tek şey, pozisyon üretmek.

Özellikle Fenerbahçe maç boyu kaybettiği topları, geri kapmada çok zorlandı. Bazen bakıyoruz top biriki dakika sürekli Benfica'nın kontrolündeydi. İkinci yarı Benfica 10 kişi kaldı, pek tabii 10 kişi kalınca da oyunu yavaşlatıp berabere bitirip, Portekiz'e avantajlı dönmek istediler. Bunu başardılar da.

"RUHU FENERBAHÇE'DEYMİŞ GİBİ"

Sonuçta Kerem de oynadı ama Kerem'in neden oynatıldığını anlamadım. Herkes "Fenerbahçe'ye transferi bitti" dedi ve Kerem de sanki ruhu Fenerbahçe'deymiş gibi futbol oynadı. Ya çok iyi oynayıp goller atsaydı ne olacaktı.

Eğer golü atsa yarın Fenerbahçe ile idmana çıkacak seyirci bu durumu nasıl karşılayacak. Hayatımda böyle bir şey görmedim.

HAKEME SERT TEPKİ

Gelelim hakeme, Siebert sözüm ona Almanya'nın en iyilerinden biri. Şu kolay maçta bu seviyeye yakışmayacak hatalar yaptı.

Özellikle manasız şekilde Benfica'nın birkaç pozisyonunda net avantajını kesti ki bunlar bu seviyelerde kabul edilemez."

GÜRCAN BİLGİÇ: "BENFICA'NIN İSTEDİĞİ OLDU"

"Maç öncesi basın toplantılarında teknik direktörleri dinleyenler ve anlayanlar için sürprizler barındıran maç olmadı. İki Portekizli de rakibin ne kadar tehlikeli olduğundan bahsediyordu. İkili seriyi düşündüğünüzde "aman bir tatsızlık çıkmasın" hükmünün, maçın stratejisi olacağını anlamamak imkansızdı.

Kadıköy yine maçı oynadı. Feyenoord karşılaşması sonrası Başkan Ali Koç, "Fabrika ayarlarımıza geri döndük" demişti tribünleri tarif ederken. İnanan ve isteyen "taraftarlar" yerlerinde ve üstlerine düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıydı. Buna yanıt vermesi gereken sahadakilerdi elbette. Benfica'nın tek sürprizi Kerem Aktürkoğlu oldu.

Transfer masasındaki oyuncuyu sahaya sürdüler. Beraberliğin iyi sonuç olduğu bir maçta rakip tribünleri de "iki arada, bir derede" bıraktılar. Az kurnazlık değil bu. 71'de Benfica 10 kişi kaldı. Öncesinde Talisca hamlesini yapmıştı Mourinho, sonrasında Oğuz Aydın ile bir hamle daha yaptı ve Fred'i de rakip ceza alanı çevresine gönderdi.

Rakibi ittiler, Talisca ile etkili olmaya, pozisyonlar bulmaya başladılar. Yarım metre ile En-Nesry'nin golü ofsayta takıldı. Sürece bakarsak, başından sonuna kadar Benfica'nın istediği gibi bir süreç oynandı.

Mourinho kendi klasiğini bozmadı, hedefi kazanmak yerine "kaybetmemek" olarak belirlemişti; o da istediğini aldı. Lizbon'da Luz Stadı'ndaki atmosferde yine aynı direnç ile oynayacaklar. Sonuç; rövanşa gidecekleri futbol değil, müthiş bir mücadele bekliyor."

ÖMER ÜRÜNDÜL: "ÇİFT SANTRFOR YANLIŞTI"

"İlk devrenin son 10 dakikasına kadar tek taraflı bir oyun izledik. Benfica tempolu oynuyor, pres yapıyor ve sürekli hücumu düşünüyordu. F.Bahçe sadece karşılama görevi yapıyordu. Tabi bunun nedenleri tartışılmayacak kadar açıktı. Bu tip Avrupa takımları, oyun düzeni ve fizik kondisyonu açısından bizim takımlardan daha önde.

F.Bahçe'nin bu devredeki en büyük artısı, çok net pozisyon vermemesiydi. İkinci devre daha dengeli, bir oyun izledik. F.Bahçe, ilk yarıdaki gibi mahkum oynamıyor buna rağmen üretemiyordu. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra artık oyunun tek hakimi F.Bahçe'ydi. Eksik rakip karşısında Mourinho, stoperlerinden birini çıkararak Göztepe maçındaki hatasına düşmedi.

Ama yoğun baskı golü getirmedi. Sonuçta iş rövanşa kaldı. Tabi ki avantajlı Benfica ama F.Bahçe'nin de şansı devam ediyor. Bilhassa rakibin orta sahadaki en önemli Florentino'nun cezalı duruma düşmesi F.Bahçe için küçük bir avantajdır. Gelelim genel görüşlerime… Bu tip Avrupa takımları karşısında çift santrfor oynamak son derece yanlış. Hücumda yetersiz bir F.Bahçe izledik. Feyenoord maçını örnek gösterenlere şu iki noktada cevap veririm…

Birincisi, o güne mahsus ekstra bir maçtı. İkinci haklılığımı gösteren etken de Göztepe deplasmanıdır. Bu düzende F.Bahçe, İzmir'de tek net pozisyon dahi bulamadı. Brown yine hırslıydı ama dağınıktı. Takımın oyun kurgusu yüzünden Semedo, bekleneni vermedi. Ben yine en çok Skriniar ile Amrabat'ı beğendim."

BÜLENT TİMURLENK: "LAGE'İN KEREM KUMARI"

"İtalya'da 2017-2018 sezonun son haftasında Şampiyonlar Ligi bileti için Lazio'ya beraberlik yetiyor, İnter kazanırsa o bileti kapıyor, Lazio dışarıda kalıyordu. Ligin bitimine 1 ay kala kontratı bitecek olan Lazio'nun Hollandalı stoperi Stefan De Vrij, İnter ile anlaşmıştı. O gün maçı 3-2 kazandı. 2-1 Lazio öndeyken De Vrij penaltıya sebep oldu ve düşürülen İcardi topu filelere yolladı. Kerem'in bu tur sonrası Fenerbahçe'ye geleceği –neredeyse- belliyken Benfica'nın onu sahaya sürmesi ilginç kelimesiyle açıklanamaz.

Resmi maçlarda 4-4-2 oynayan, Kerem sakatken sol kanatta forma verdiği Schjelderup'u kesen ve hazırlık maçında 3-2 kazanırken dizildiği 4-3-3 ile sahaya çıkan Bruno Lage, Kadıköy'de orta sahayı almayı hedefliyordu. Çoğu zaman da başardı… Fenerbahçe'nin kanat beklerinin besleyemediği iki santrfordan hiçbiri Dzeko gibi bağlantı oyununu bilen olmayınca Göztepe maçındaki verimsizlik çıktı ortaya.

Kadıköy'de ilk yarıda Mourinho'nun takımı adına Oosterwolde'nin uzaktan şutu ve En Nesyri'nin cılız kafası vardı. 64'te Bruno Lage, Ivanovic'i oyuna aldı ve 4-4-2 ile kılıçları çekti. Orta sahadaki iki adamı cebinde sarıyla oynarken onlara 69'da katılan Florentino, iki dakika sonra atılınca Rios tek başına kaldı. Mourinho hamle yapması gerekiyordu.

79'a kadar sadece Duran-Talisca değişikliği kafi değildi. Bruno Lage, Kerem tercihi ve işleyen 4-4-2'yi bozarak büyük kumar oynadı. Mourinho'nun karşılığında çok daha fazlasını yapacak kariyer var geçmişte ama pratiğini dün de çok maçta olduğu gibi göremedik.