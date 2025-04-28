Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

AHMET ÇAKAR: "AYNI HAREKET FARKLI KARAR"

Galatasaray düşük vitesle oynadı ama rahat kazandı. Şurası kesin ki adamlık, profesyonellik, kalite anlamında Osimhen, Galatasaray tarihindeki Hagi'den sonra en değerli isim. Kendini yırtıyor. Oyuncuları fişekliyor, kendi ceza sahasından top çıkartıyor ve pek tabii ki hem asist yapıp hem de gol atıyor. Eyüpspor daha iyi başladı. Defansın arkasına attığı toplarla fazla pozisyon bulmasalar da Galatasaray'ı kısmi zorladılar.