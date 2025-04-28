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Haberler Galeri Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:19 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:19

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım, mücadeleyi 5-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata (2) kaydetti. Eyüpspor-Galatasaray maçını SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül değerlendirdi. İşte açıklamalar…

SPOR SERVİSİ
Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-1 kazandı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata (2) kaydetti. . Eyüpspor-Galatasaray maçını SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül yorumladı. İşte o sözler…

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Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

AHMET ÇAKAR: "AYNI HAREKET FARKLI KARAR"

Galatasaray düşük vitesle oynadı ama rahat kazandı. Şurası kesin ki adamlık, profesyonellik, kalite anlamında Osimhen, Galatasaray tarihindeki Hagi'den sonra en değerli isim. Kendini yırtıyor. Oyuncuları fişekliyor, kendi ceza sahasından top çıkartıyor ve pek tabii ki hem asist yapıp hem de gol atıyor. Eyüpspor daha iyi başladı. Defansın arkasına attığı toplarla fazla pozisyon bulmasalar da Galatasaray'ı kısmi zorladılar.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

"OSIMHEN SAHNEYE ÇIKTI"

Ta ki bu sezonun en iyi duran top kullanan takımı olan Galatasaray'ın golü geldi. Kornerde Osimhen yükseldi, kafayı vurdu, arka direkte de Sallai tamamlayıp takımını öne geçirdi. İkinci yarının hemen başında da son haftaların golcü ismi Torreira ikinci golü atıp Eyüp'ün tüm direncini yok etti. Sonra Osimhen sahneye çıktı.

Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

Zaten hep sahnedeydi ama Galatasaray'ın 3. golündeki topu alışı, rakibin üzerinden kaldırışı, dönüşü ve vuruşu tam bir süper star hareketi. Maç biterken de İspanyol Milli Takımı'nın direkt santrforu ama ne garip Galatasaray'ın yedek gücü Morata da gollerini atıverdi. Sonuç olarak Galatasaray riske etmeden, fazla pozisyon vermeden artık kazanmayı başarabiliyor. Paldır küldür oynamıyor, rakibine az pozisyon veriyor ve hedefe devam ediyor.