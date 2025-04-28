Ahmet Çakar’dan Galatasaray maçı sonrası tepki! Tartışılan pozisyonu yorumladı…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Sallai, Torreira, Osimhen ve Morata (2) kaydetti. . Eyüpspor-Galatasaray maçını SABAH Spor yazarları Ahmet Çakar, Mustafa Çulcu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Ömer Üründül yorumladı. İşte o sözler… AHMET ÇAKAR: 'AYNI HAREKET FARKLI KARAR' Galatasaray düşük vitesle oynadı ama rahat kazandı. Şurası kesin ki adamlık, profesyonellik, kalite anlamında Osimhen, Galatasaray tarihindeki Hagi'den sonra en değerli isim. Kendini yırtıyor. Oyuncuları fişekliyor, kendi ceza sahasından top çıkartıyor ve pek tabii ki hem asist yapıp hem de gol atıyor. Eyüpspor daha iyi başladı. Defansın arkasına attığı toplarla fazla pozisyon bulmasalar da Galatasaray'ı kısmi zorladılar. 'OSIMHEN SAHNEYE ÇIKTI' Ta ki bu sezonun en iyi duran top kullanan takımı olan Galatasaray'ın golü geldi. Kornerde Osimhen yükseldi, kafayı vurdu, arka direkte de Sallai tamamlayıp takımını öne geçirdi. İkinci yarının hemen başında da son haftaların golcü ismi Torreira ikinci golü atıp Eyüp'ün tüm direncini yok etti. Sonra Osimhen sahneye çıktı. Zaten hep sahnedeydi ama Galatasaray'ın 3. golündeki topu alışı, rakibin üzerinden kaldırışı, dönüşü ve vuruşu tam bir süper star hareketi. Maç biterken de İspanyol Milli Takımı'nın direkt santrforu ama ne garip Galatasaray'ın yedek gücü Morata da gollerini atıverdi. Sonuç olarak Galatasaray riske etmeden, fazla pozisyon vermeden artık kazanmayı başarabiliyor. Paldır küldür oynamıyor, rakibine az pozisyon veriyor ve hedefe devam ediyor. HAKEM AÇIKLAMASI Gelelim hakeme; bir iki hata yaptı. Örneğin Osimhen'e soldan giderken yapılan faülü görmedi. Görse sarı kartı da vermiş olurdu. Ve gelelim Türk hakemliğine bakışımıza; Caner bir kornerde rakibini çekip itiyor. Aynısı haftalar önce Skriniar'a yapılmıştı. Orada penaltı verildi. Ama dün gece penaltı verilmedi. MUSTAFA ÇULCU: 'ŞUURSUZ HAFTANIN EN İYİSİ' Galatasaray'ın temposu düşük kaliteli önde baskı yok ve Sara tutuk. Eren ve Salla ile sol kanadı efektif kullanıyor. Sallai, Galatasaray'ı öne taşıyan ve golle oyununu taçlandıran oyuncu oldu. Torreira futbolun maden işçisi sınıfında tam bir emekçi gibi. Güzel bir gol attı. Morata golleriyle moral buldu. Osimhen'i izlemek ise gerçekten büyük keyif. Galatasaray vites büyütmeden öz güvenli oynayarak farklı galip gelmeyi bildi. Çağdaş Altay'ı ligin ilk yarısında 4 maçla ara ara hatırlayan MHK, ikinci yarı ilk 4 haftada 4 maça, şu ana kadar 9 karşılaşmaya vererek seriye bağladı. Hakemin sprint seviyesi düşük olduğu için Osimhen'e yaptığı faulde Melih'e göstermesi gereken sarıyı tespit edip gösteremedi. Sallai-Robin Yalçın mücadelesi nizami, penaltı yok. PENALTI VE KIRMIZI VAR MI? Sallai-Vezo pozisyonunda topa Vezo vuruyor devam kararı doğru. Sallai-Caner pozisyonunda iki oyuncunun birbirine teması var ancak ön cephe görüntüsü yok, gelen görüntüye göre penaltılık bir eylem görünmüyor. Devam doğru. Frankowski'nin Ampem'e faulünde kırmızı olmaz, sarı yeterli. Şuursuz hakem performanslarıyla kötü geçen haftada başarılı yönetimiyle alkışı hak eden Çağdaş Altay'ı kutlarım. ÖMER ÜRÜNDÜL: 'TAKIMIN TEMEL DİREĞİ' Galatasaray, dün gece tempoyu yükseltmeden kontrollü bir oyunla rahat bir farklı galibiyetle hedefe iyice yaklaştı. Skoru garantiledikleri ana kadar oyunu domine etseler de pozisyon zenginliği yaşamadılar. Zaten ilk iki gol kornerden geldi. Üçüncü gol de Osimhen'in kendi kalitesiyle oluştu. Sonra Okan Buruk, sahaya Morata'yı aldı. O da tamamen disiplinden kopan Eyüp karşısında iki kaliteli gole imza atarak işi noktaladı. Galatasaray'da Osimhen'in çok önemli bir santrfor olduğu herkesçe bilinen bir gerçek. Ama bana göre takımın temel direği Torreira. Bir futbolcu ancak bu kadar fayda sağlar. İki kişilik pres yapıyor. En önemli özelliği hiç pas hatası yapmıyor. Kazandığı her topu garantili arkadaşlarına ulaştırıyor. Bir de üstelik çok ilginç goller atıyor. Ben takımın en önemli hücumdaki lokomotiflerinden birinin de Barış Alper olduğu görüşündeyim. Çünkü o kuvvetli dribblinglerle bilhassa bizim ligimizde çok etkili oluyor. Sanchez de gerçekten sert ve sağlam bir oyuncu. Dün bazı pas hatası yapsa da Thiam'ı fizik farkıyla sindirdi. 'ÇOK İYİ İŞ ÇIKARDI' Arda Turan, kapasitesi çok sınırlı kadroyla bu sezon çok iyi iş başardı. Yalnız dünkü maç için söylemiyorum. Emre Mor önemli bir kanat forvet. Gerçek yerinde faydalanmak yerine neden orta sahada oynatıyor? Ben hakem Çağdaş Altay'ı sakin ve doğru kararıyla çok beğendim. LEVENT TÜZEMEN: 'OSIMHEN İÇİN KAMPANYA YAPILSIN' G.Saray Başkanı Dursun Özbek'in yeni sezon öncesi en büyük projesi, Osimhen'i almak olmalıdır. Nijeryalı yıldızın G.Saray'a gelmesi Allah'ın bir lütfudur. Tüm imkânlar zorlanmalı ve Osimhen, G.Saray'da oynamaya devam etmelidir. Eyüpspor önünde Osimhen, tek kişilik oyunu sahneye koydu. Nijeryalı yıldız, atmasa da attırıyor ama gol atmak için müthiş çaba sarf ediyor. Takımının kazanması adına mücadele gücünü zirveye çıkardığı gibi yüreğini de sahaya koyuyor. Böyle güçlü karaktere sahip, iş ahlakı üst düzeyde mükemmel bir profesyonel olan Osimhen, G.Saray şampiyon olursa Devler Ligi'nde atacağı gollerle şov yapar! G.Saray taraftarı da Osimhen transferi için geçmişteki 'Sarı Cuma' kampanyası gibi bir girişimin fitilini yakmalıdır. Sallai'nin attığı gol öncesi kazanılan kornerde Osimhen var, ön direkte kafayı vuran yine Osimhen'di. Torreira'nın golünde de pozisyonun yaratılışına yine Osimhen imza attı. 'BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ' Kendi golünde ise pozisyonu yoktan yarattı, topu önüne mükemmel aldı, sonra da gol olan darbeyi yaptı. Okan Hoca'nın çok pas hatası yapan ve Ampem karşısında çaresiz kalan sarı kartlı Frankowski'yi çıkarıp, Kaan Ayhan'ı alması doğru hamleydi. Torreira, Lemina ve Davinson oyundan hiç kopmadı. Hem doğru pozisyon aldılar hem de ikili mücadelelerde kazandılar. Sallai çalışkanlık ve mücadele ile öne çıktı. Son vuruşlarda dikkatli olsa skora daha fazla katkı yapardı. Fedakârca oynayan Yunus hücumda G.Saray'a çok destek verdi, bir topu da direkten döndü. G.Saray zor bir engeli hem geçti hem de 5 puanlık farkını korudu. Okan Hoca'nın oyuna erken aldığı Morata, son iki gole imza atarken ayak ve kafa vuruşlarının ne kadar üst seviyede olduğunu bir kez daha gösterdi. BÜLENT TİMURLENK: 'TABELAYA BAK' Final haftalarına girilirken Okan Buruk'un kalesini gole kapatan takım hüviyetini oyuncularına ezberletmek zorunda olduğunu bilen yine Okan Buruk'un kendisiydi. Bunu Samsun ve Bodrum maçlarında başaran takım, rekor gol pozisyonuna girdiği son iç saha maçı ve farklı kazandığı kupa yarı finalinin ardından Eyüp deplasmanında oyunun dizginini elinde tutan, kontrollü oynayan ve sabırlı hücum eden taraftı. Barış Alper Yılmaz'ı aramamaları mümkün değil. Özellikle de o kanatta Yunus iyi başlamayınca ve arkasındaki Frankowski bir kez daha en zayıf halka olunca. Polonyalı neredeyse ilk yarıda ikinci sarı kartı görüp atılıyordu. Beşiktaş derbisindeki hataya düşmemek için oyuna Kaan girdi. Osimhen'i Türkiye'de tutabilecek defans oyuncusu yok. Dün Eyüp defansını da darmaduman etti. Torreira'nın orta sahada yine müthiş oyununa skorerliğini eklemesi, Lemina'nın maç boyu ayakta kalan isim olup asistlerle tabelaya katkı yapması ve elbette marka golcü Morata'nın oyunun finalindeki iki golü. Okan Buruk, 2-0'da yine maç bitti havasında çift santrfora döndüğünde ya da 3-1 sonrasında oyunun momentumu biraz olsun ev sahibine geçtiğinde yine bir tedirginlik yaratmadı değil. Ama Arda Turan'ın takımı, 4. gol öncesinde kendi kendini imha etmeyi başardı. Lig ve kupada 2 maçta 10 gol, kalan maç sayısı 5+1. Galatasaray, kalitesini ve öz güvenini sorgulayanlara 'Tabelaya bak' diyor.'