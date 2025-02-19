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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan hakem kararına olay yorum! "Her şeyden haberim var" | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:02 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 19:14

Ahmet Çakar'dan hakem kararına olay yorum! "Her şeyden haberim var" | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı 'elit' bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karara çok sert tepki gösterdi. Yabancı hakem kararına bir tepki de SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aldığı karardan dolayı sert sözlerle eleştirdi. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek? İşte öne çıkan iki yabancı hakem ismi...

Ahmet Çakar’dan hakem kararına olay yorum! Her şeyden haberim var | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Günlerdir merak edilen ve tartışma konusu olan 'Galatasaray - Fenerbahçe derbisini hangi hakem yönetecek?' sorusunun cevabı, bugün TFF'nin aldığı kararla daha netleşmiş oldu.

Ahmet Çakar’dan hakem kararına olay yorum! Her şeyden haberim var | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

TFF 'DERBİYİ YABANCI HAKEM YÖNETECEK' DEDİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, pazartesi günü oynanacak derbide yabancı 'elit' bir orta hakemin görev yapacağını açıkladı.

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Ahmet Çakar’dan hakem kararına olay yorum! Her şeyden haberim var | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetimizle ilgili bilgi verdik. Fenerbahçe kabul etti, Galatasaray çarşamba günü olsun istedi. Bunun üzerine açıklama yaptık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum." açıklamasını yaptı.

Ahmet Çakar’dan hakem kararına olay yorum! Her şeyden haberim var | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

GALATASARAY'DAN HAKEM KARARINA TEPKİ

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü Fenerbahçe ile yapacakları derbiyi yabancı hakemin yöneteceğini açıklayan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile federasyona eleştirilerde bulundu.

Ahmet Çakar’dan hakem kararına olay yorum! Her şeyden haberim var | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, TFF'nin göreve geldiği günden bu yana tekrar ettiği tutarsızlıklarına yenisini eklediği vurgulanarak, "Seçildiği ilk gün kulüp başkanlarının PFDK'ye sevk edilmeyeceğini söyledikten sonra başkanlara ceza yağdırmaya başlayan, kulüp başkanlarının bir araya geldiği toplantıda 'Bundan sonra ortamı geren açıklama olursa karşısında beni bulur' dediği günün akşamı rakip kulüp asbaşkanının ortamı germek amacıyla kanal kanal gezmesine ses çıkaramayan, 'Ben olduğum sürece yabancı hakem olmayacak' dedikten birkaç ay sonrasında 'Her iki taraftan talep gelirse değerlendiririz' diyen, bugün ise futbolun amiri olduğunu hatırlayan federasyonun ve başkanının içine düştüğü tenakuz bizi artık şaşırtmamaktadır. Yukarıda sıraladığımız tutarsız söylemlerin üstüne TFF'nin kritik maçımıza 1 saat kala, onayımız alınmadan, yapmış oldukları daveti bir reklam çalışması gibi basına sunması da kimin samimi olmadığını net bir şekilde ortaya koymaktadır." denildi.

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