Giriş Tarihi: 19.02.2025 19:02
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
19:14
Ahmet Çakar'dan hakem kararına olay yorum! "Her şeyden haberim var" | Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek?
Son dakika haberi: TFF, Trendyol Süper Lig'de pazartesi günü oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini yabancı 'elit' bir hakemin yöneteceğini açıkladı. Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı bu karara çok sert tepki gösterdi. Yabancı hakem kararına bir tepki de SABAH Spor'un usta kalemlerinden Ahmet Çakar'dan geldi. Çakar, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu aldığı karardan dolayı sert sözlerle eleştirdi. Peki Galatasaray - Fenerbahçe maçını kim yönetecek? İşte öne çıkan iki yabancı hakem ismi...