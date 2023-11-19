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Haberler Galeri Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ (2-3) | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!
Giriş Tarihi: 19.11.2023 01:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 01:39

Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ (2-3) | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

EURO 2024 elemeleri için gerçekleşen hazırlık maçları kapsamında A Milli Futbol Takımı Almanya ile karşılaştı. Almanya Türkiye maç özeti taraftarların gündeminde. 3-2 galibiyetle biten maçta Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı maçta gol kaydetti. Almanya Türkiye milli maç geniş özeti, golleri ve maçtan dakikalar analiz ediliyor. İşte, Almanya Türkiye maç özeti.

Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ 2-3 | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

Almanya Türkiye maç özeti bugün futbolseverlerin gündeminde. Karşılaşmayı canlı takip edemeyenler geniş maç özetine odaklandı. Goller, kırmızı ve sarı kartlar, maçtan dakikalar araştırılıyor. Hazırlıkta Almanya'yı deviren A Milli takım coşkuyla karşılanıyor. İşte, Almanya Türkiye maçı özeti.

Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ 2-3 | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

GOLLER

ALMANYA: 5' Kai Havertz, 49' Niclas Füllkrug

TÜRKİYE: 38' Ferdi Kadıoğlu, 45+2' Kenan Yıldız, 71' Yusuf Sarı

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Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ 2-3 | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

ALMANYA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ

90'+7 Maçın hakemi, sarı kartını Abdulkerim Bardakçı için kullandı.

89' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Zeki Çelik (Türkiye).

81' Almanya takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Marvin Ducksch, çıkan oyuncu Julian Brandt.

80' Türkiye takımında Abdulkerim Bardakçı sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.

78' Hakem, Almanya takımı lehine köşe atışı kararı verdi.

73' Oyuncu değişikliği. Joshua Kimmich sahadan çıkan oyuncu, Leon Goretzka maça dahil olan oyuncu.

73' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Florian Wirtz, oyuna giren oyuncu Serge Gnabry.

72' Türkiye takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çıkan oyuncu Kenan Yildiz.

71' Gol! Yusuf Sarı penaltıyı gole çevirerek Türkiye takımını 2-3 öne geçirdi.

70' Penaltı! Türkiye takımı penaltı kullanacak.

64' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Ferdi Kadioglu, oyuna giren oyuncu Evren Eren Elmalı.

64' Türkiye oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Yusuf Sarı, çıkan oyuncu Irfan Kahveci.

Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ 2-3 | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

64' Türkiye takımı oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Sahadan çıkan oyuncu Yusuf Yazıcı, giren oyuncu Barış Alper Yılmaz.

63' Almanya takımında köşe atışını kullanmak üzere topun başına geçen oyuncu İlkay Gündoğan.

57' Sarı kart gören oyuncu Abdulkadir Ömür

49' Gol! Niclas Fullkrug durumu 2-2 yapan golü kaydetti!

46' Oyuncu değişikliği. İsmail Yüksek sahadan çıkan oyuncu, Salih Özcan maça dahil olan oyuncu.

45'+2 Gol! Türkiye maçta 1-2 üstünlüğü yakaladı.

41' Almanya takımında sakatlık geçiren oyuncu Benjamin Henrichs.

38' Gol! 1-1. Ferdi Kadioglu maça eşitlik getiren oyuncu.

34' Abdulkadir Ömür sakatlanan arkadaşının yerine oyuna giren oyuncu. Sakatlık nedeniyle sahayı terk etmek zorunda kalan oyuncu Emre Akbaba.

34' Türkiye takımında Irfan Kahveci sarı kart ile cezalandırıldı.

30' Oyun sakatlık dolayısı ile durmuş durumda. Emre Akbaba sakatlık geçiren isim.

27' Sarı kart! Ozan Kabak maçın hakemi tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor .

15' Ofsayt! Almanya takımında ofsayta düşen oyuncu Julian Brandt.

5' Gol! Kai Havertz takımını öne geçiren golü kaydetti. Skor şimdi 1-0.

Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ 2-3 | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

ALMANYA TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LER

Almanya: Kevin Trapp, Henrichs, Hummels, Rüdiger, Raum, Kimmich, İlkay, Sane, Müller, Wirtz, Füllkrug.

Türkiye: Altay, Zeki, Ozan Kabak, Abdülkerim, Ferdi, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Emre Akbaba, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız.

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