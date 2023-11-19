Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ (2-3) | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

ALMANYA TÜRKİYE MAÇ ÖZETİ
90'+7 Maçın hakemi, sarı kartını Abdulkerim Bardakçı için kullandı.
89' Maçın orta hakemi sakatlanan oyunucunun tedavisi için oyunu durdurdu. Yerde yatan oyuncu Zeki Çelik (Türkiye).
81' Almanya takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Marvin Ducksch, çıkan oyuncu Julian Brandt.
80' Türkiye takımında Abdulkerim Bardakçı sakatlık geçiriyor. Maç oyuncunun tedavisi için durdu.
78' Hakem, Almanya takımı lehine köşe atışı kararı verdi.
73' Oyuncu değişikliği. Joshua Kimmich sahadan çıkan oyuncu, Leon Goretzka maça dahil olan oyuncu.
73' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Florian Wirtz, oyuna giren oyuncu Serge Gnabry.
72' Türkiye takımında oyuncu değişikliği. Giren oyuncu Muhammed Kerem Aktürkoğlu, çıkan oyuncu Kenan Yildiz.
71' Gol! Yusuf Sarı penaltıyı gole çevirerek Türkiye takımını 2-3 öne geçirdi.
70' Penaltı! Türkiye takımı penaltı kullanacak.
64' Oyuncu değişikliği. Oyundan çıkan oyuncu Ferdi Kadioglu, oyuna giren oyuncu Evren Eren Elmalı.
64' Türkiye oyuncu değişikliği hakkını kullanan taraf. Giren oyuncu Yusuf Sarı, çıkan oyuncu Irfan Kahveci.