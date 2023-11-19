Giriş Tarihi: 19.11.2023 01:39 Güncelleme Tarihi: 19.11.2023 01:39

Almanya Türkiye MAÇ ÖZETİ (2-3) | Almanya Türkiye hazırlık maçı özeti ile milli maç goller ve sarı kartlar dakika dakika yayında!

EURO 2024 elemeleri için gerçekleşen hazırlık maçları kapsamında A Milli Futbol Takımı Almanya ile karşılaştı. Almanya Türkiye maç özeti taraftarların gündeminde. 3-2 galibiyetle biten maçta Ferdi Kadıoğlu, Kenan Yıldız ve Yusuf Sarı maçta gol kaydetti. Almanya Türkiye milli maç geniş özeti, golleri ve maçtan dakikalar analiz ediliyor. İşte, Almanya Türkiye maç özeti.