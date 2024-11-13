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Haberler Galeri ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe'ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...
Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:32 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 14:32

ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe'ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...

İspanyol basının son dönemde ısrarla manşete taşıdığı Arda Güler'in Fenerbahçe'ye döneceğine ve Real Madrid'ten ayrılmak istediğine dair iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken genç yıldızın kiralık olarak yuvaya döneceği de yazılıyordu. Sabah Spor tam da bu noktada Arda Güler cephesinden aldığı bilgiyle bu iddialara ışık tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...

ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe’ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...

2023 yılının Temmuz ayında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, büyük beklentilerle İspanyol kulübünün yolunu tutmuş ancak beklenen forma süresine bir türlü kavuşamamasıyla adeta büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe’ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...

Geçtiğimiz sezon eflatun-beyazlılarla birlikte Şampiyonlar Ligi ve İspanya LaLiga'yı kazanma başarısı gösteren Arda Güler, kısa sürede tüm dünyanın dikkatini çekti taraftarların sevgisini kazandı.

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ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe’ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...

Öyle ki, Real Madrid'te beklenen süreyi alamayan Arda Güler için İspanyol taraftarlar Ancelotti'yi eleştiri yağmuruna tuttu.

ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe’ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...

Tüm bu gelişmelerle beraber son günlerde gerek İspanyol basınında gerekse ülkemizde Arda Güler'in Real Madrid'ten ayrılacağı iddiaları gündemden adeta düşmüyor.

ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe’ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...

Son olarak Diairo Madridista'dan Eduardo Inda'nın haberine göre; 19 yaşındaki oyuncu, kiralık olarak ayrılmak istediğini yönetime iletti.

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