Giriş Tarihi: 13.11.2024 14:32
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024
14:32
ARDA GÜLER HABERİ | Fenerbahçe'ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...
İspanyol basının son dönemde ısrarla manşete taşıdığı Arda Güler'in Fenerbahçe'ye döneceğine ve Real Madrid'ten ayrılmak istediğine dair iddialar gündemde yer almaya devam ediyor. Ara transfer dönemi yaklaşırken genç yıldızın kiralık olarak yuvaya döneceği de yazılıyordu. Sabah Spor tam da bu noktada Arda Güler cephesinden aldığı bilgiyle bu iddialara ışık tuttu. İşte son dakika haberinin detayları...