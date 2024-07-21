Giriş Tarihi: 21.07.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 21.07.2024
10:42
Arda Güler'in kankası olacaktı! 62 milyon Euro'luk transfer çalımı | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
EURO 2024'ün sona ermesiyle birlikte transfer çalışmaları hızlandı. Real Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli kulüpleri, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, uzun süredir istediği genç yıldızın transferinde büyük bir çalım yedi. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...