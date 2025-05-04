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Haberler Galeri Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…
Giriş Tarihi: 04.05.2025 12:03 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 12:03

Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…

Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekmişti. Genç çalıştırıcı, Süper Lig ekibiyle yakaladığı başarılı grafiğin ardından gözünü Avrupa'ya dikti. Avrupa'da takım çalıştırma hayali olan Arda Turan için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte başarılı teknik adamın anlaşmaya yakın olduğu o kulüp…

Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar…

Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…

G.SARAY ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Galatasaray altyapısında yetişen genç teknik adam, 2005 yılında A Takıma yükseldi.

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Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…

2006 yılını Manisaspor'da kiralık olarak geçiren Arda Turan, 2011 yılında Galatasaray'dan Atletico Madrid'e transfer oldu.

Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…

Arda 13 milyon euroluk bedeliyle sarı-kırmızılı takıma en çok bonservis kazandıran oyuncular arasına girdi.

Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…

REKOR BEDELLE BARÇA'YA GİTTİ

Atletico Madrid'de de iyi performansını sürdüren Turan, 34 milyon euroluk rekor bir ücretle Barcelona'nın yolunu tuttu.