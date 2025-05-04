Giriş Tarihi: 04.05.2025 12:03
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
12:03
Arda Turan’a Avrupa kapısı açıldı! Sürpriz takımla anlaşma çok yakın…
Trendyol Süper Lig ekibi Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan, gösterdiği performansla birçok takımın dikkatini çekmişti. Genç çalıştırıcı, Süper Lig ekibiyle yakaladığı başarılı grafiğin ardından gözünü Avrupa'ya dikti. Avrupa'da takım çalıştırma hayali olan Arda Turan için sürpriz bir gelişme yaşandı. İşte başarılı teknik adamın anlaşmaya yakın olduğu o kulüp…