Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arda Turan'ın Eyüpspor'una Süper Lig'den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...
Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:22 Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 22:42

Arda Turan'ın Eyüpspor'una Süper Lig'den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...

Süper Lig'e bu sezon yükselen ve aldığı başarılı sonuçlarla ligin 4.sırasında bulunan Eyüpspor'da transfer çalışmalarına hız verildi. Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a gönderen İstanbul ekibinde forvet transferi yapılması planlanıyor. Teknik direktör Arda Turan'ın hedefinde ise iki isim bulunuyor. Bu isimlerden birinin Türkiye'den diğerinin ise Hırvatistan'dan olduğu ortaya çıktı. İşte sürpriz transfer listesi…

Arda Turan’ın Eyüpspor’una Süper Lig’den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...

Süper Lig'de bu sezon Arda Turan liderliğinde başarılı bir performans çıkartan Eyüpspor'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Arda Turan’ın Eyüpspor’una Süper Lig’den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...

Lige bu sezon çıkmalarına rağmen üst sıraları zorlayan ve başarılı sonuçlar alan Eyüpspor, transferde gaza bastı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arda Turan’ın Eyüpspor’una Süper Lig’den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...

Arda Turan'ın takımı, Ahmed Kutucu'nun Galatasaray'a transferinin ardından hücum bölgesini güçlendirmeyi planlıyor.

Arda Turan’ın Eyüpspor’una Süper Lig’den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...

HÜCUMA 2 TAKVİYE

Bu bölgeye iki takviye yapmak isteyen İstanbul ekibinde Arda Turan'ın hedefindeki oyuncular ortaya çıktı.

Arda Turan’ın Eyüpspor’una Süper Lig’den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...

UMUT BOZOK VE HOXHA

Eyüpspor, Trabzonspor'dan Umut Bozok ve Dinamo Zagreb'den kanat oyuncusu Arber Hoxha'yı transfer etmek istiyor.

SON DAKİKA