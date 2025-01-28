Giriş Tarihi: 28.01.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025
22:42
Arda Turan'ın Eyüpspor'una Süper Lig'den sürpriz golcü! Çifte transfer harekatında isimler belli oldu...
Süper Lig'e bu sezon yükselen ve aldığı başarılı sonuçlarla ligin 4.sırasında bulunan Eyüpspor'da transfer çalışmalarına hız verildi. Ahmed Kutucu'yu Galatasaray'a gönderen İstanbul ekibinde forvet transferi yapılması planlanıyor. Teknik direktör Arda Turan'ın hedefinde ise iki isim bulunuyor. Bu isimlerden birinin Türkiye'den diğerinin ise Hırvatistan'dan olduğu ortaya çıktı. İşte sürpriz transfer listesi…