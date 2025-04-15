Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! "Jose Mourinho beni çok istedi"
Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:33 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 17:33

Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! "Jose Mourinho beni çok istedi"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçta rakibini 3-1 mağlup etti. Kanarya, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'te tuttu. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho için dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalya'da forma giyen Arjantinli futbolcu, Portekizli teknik adamın kendisini istediğini açıkladı. İşte o açıklama...

Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! Jose Mourinho beni çok istedi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! Jose Mourinho beni çok istedi

Sarı-lacivertli takım, Galatasaray'ın kazandığı haftada hata yapmadı ve puan farkını 3'te tutmayı başardı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! Jose Mourinho beni çok istedi

ANADOLU TAKIMLARINA YENİLMEDİ
Anadolu takımlarına karşı bileği bükülmeyen, puan kaybetse de yenilmeyen sarı-lacivertliler, ne çektiyse ezeli rakiplerinden çekti.

Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! Jose Mourinho beni çok istedi

Jose Mourinho'nun öğrencileri, ligdeki son 7 mağlubiyetini büyük takımlara karşı yaşadı.

Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! Jose Mourinho beni çok istedi

SON 15 MAÇINDA MAĞLUBİYETİ YOK
Sarı-lacivertliler son 15 maçında yenilgi yüzü görmezken (12G-3B) üst üste 3 mücadeleden ise galibiyet çıkardı.