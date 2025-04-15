Giriş Tarihi: 15.04.2025 17:33
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
17:33
Arjantinli futbolcudan flaş itiraf! "Jose Mourinho beni çok istedi"
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Sivasspor'a konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, zorlu maçta rakibini 3-1 mağlup etti. Kanarya, lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'te tuttu. Ligde şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho için dikkat çeken bir açıklama geldi. İtalya'da forma giyen Arjantinli futbolcu, Portekizli teknik adamın kendisini istediğini açıkladı. İşte o açıklama...