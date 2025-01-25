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Haberler Galeri Bahoken, takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...
Giriş Tarihi: 25.01.2025 14:36 Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 15:49

Bahoken, takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...

Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sivasspor, maçta 9 kişi kalan rakibini 5-2 mağlup etti. Zorlu maçın ilk yarısına Kayserispor'un oyuncusu Bahoken damga vurdu. Deneyimli oyuncu, yaşanan bir pozisyon sonrası takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya sinirlenerek tokat attı. Maçın hakemi bu hareketi sonrası Bahoken'i oyundan attı. İşte sahalardan nadir görülen o anlar..

Bahoken, takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında heyecan devam ediyor. Zorlu maçta Sivasspor evinde Kayserispor'u ağırladı.

Bahoken, takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...

Maça hızlı başlayan ev sahibi Sivasspor, 5. dakikada Rey Manaj ve 10. dakikada ise kaleci Onurcan Piri'nin kendi kalesine attığı golle 2-0 öne geçti.

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Bahoken, takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...

SİVAS İLK YARIDA 3 GOL BULDU

İlk yarının son dakikalarına girilirken, Sivasspor'un yıldızı Garry Rodrigues, şık bir vuruşla tabelayı 3-0'a getirdi ve ilk yarının skorunu belirledi.

Bahoken, takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...

KAYSERİSPOR İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI

Maçın ikinci yarısı da tempolu ve net pozisyonlara sahne oldu. İkinci devreye çok hızlı başlayan Kayserispor, Nazon ile golü buldu ve skor 3-1'e geldi.

Bahoken, takım arkadaşı Cardoso’ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...

Bu gole karşılık 77. dakikada Emrah Başsan, Sivaspor'u 4-1 öne geçiren golü kaydetti. Maçı bırakmayan Kayserispor, Boa Morte ile 90+1. dakikada skoru 4-2'ye getirdi.

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