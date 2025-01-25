Giriş Tarihi: 25.01.2025 14:36
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025
15:49
Bahoken, takım arkadaşı Cardoso'ya tokat attı! Akıllara Kerem-Marcao olayını getirdi...
Trendyol Süper Lig'de 21. hafta maçında Sivasspor ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Sivasspor, maçta 9 kişi kalan rakibini 5-2 mağlup etti. Zorlu maçın ilk yarısına Kayserispor'un oyuncusu Bahoken damga vurdu. Deneyimli oyuncu, yaşanan bir pozisyon sonrası takım arkadaşı Miguel Cardoso'ya sinirlenerek tokat attı. Maçın hakemi bu hareketi sonrası Bahoken'i oyundan attı. İşte sahalardan nadir görülen o anlar..