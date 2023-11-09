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Giriş Tarihi: 09.11.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 06:12

Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçları kapsamında Galatasaray, Bayern Münih'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısına Fernando Muslera'nın kritik kurtarışları ve sarı-kırmızılı temsilcimizin girdiği gol pozisyonları damgasını vururken ikinci yarıda Alman ekip 2 gol bularak üstünlüğü eline aldı. Dakika 90+3'ü gösterdiğinde ise Cedric Bakambu sarı kırmızılıların tek golünü kaydetti. Mücadele 2-1 Alman ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbolseverler Bayern Münih Galatasaray maç özeti için araştırmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve tüm detaylar.

AA
İHA
Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Bayern Münih'le kozlarını paylaştı. Mücadeleyi canlı yayında izleyemeyen futbolseverler Bayern Münih Galatasaray maç özeti şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

BAYERN MUNIH GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Bayern Münih - Galatasaray maç özeti ve tüm detaylar şöyle;

Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada Bayern Münih etkili geldi ve Harry Kane'nin şutunda kaleci Muslera topu kornere çıkardı.

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Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

14. dakikada Bayern Münih'in Sane ile ceza sahası içerisinde girdiği mutlak gol pozisyonunu kaleci Muslera engelledi.

30. dakikada Goretzka'nın pasında topla buluşan Sane'nin şutunu kaleci Muslera çeldi.

Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

43. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Icardi'nin şutunu Neuer kurtardı. Pozisyonun devamında topla buluşan Ziyech'in ceza sahası içindeki şut denemesi rakip tarafından engellendi.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

İKİNCİ YARI

53. dakikada sağ kanattan Kingsley Coman'ın ortasında arka direkte Harry Kane'in vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.

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