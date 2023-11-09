Bayern Münih Galatasaray maç ÖZETİ burada | Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve goller BURADA

Giriş Tarihi: 09.11.2023 06:12 Güncelleme Tarihi: 09.11.2023 06:12

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçları kapsamında Galatasaray, Bayern Münih'le karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısına Fernando Muslera'nın kritik kurtarışları ve sarı-kırmızılı temsilcimizin girdiği gol pozisyonları damgasını vururken ikinci yarıda Alman ekip 2 gol bularak üstünlüğü eline aldı. Dakika 90+3'ü gösterdiğinde ise Cedric Bakambu sarı kırmızılıların tek golünü kaydetti. Mücadele 2-1 Alman ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmayı izleyemeyen futbolseverler Bayern Münih Galatasaray maç özeti için araştırmalarına devam ediyor. Şampiyonlar Ligi Bayern Münih Galatasaray maç özeti ve tüm detaylar.