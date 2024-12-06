Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024
11:41
Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL'lik dev derbi...
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, gerek yönetimsel problemleriyle gerekse peş peşe yaşadığı puan kayıplarıyla bir türlü suları durulmayan Beşiktaş'ın evine konuk olacak. İki takımın da kazanmak için kıyasıya rekabet edeceği mücadele öncesinde en dikkat çeken detay ise iki Süper Lig devinin de kadroları. Öyle ki; bu derbinin toplam kadro değeri 13 milyar 473 milyon TL olacak. Peki en değerli oyuncular kimler dersiniz! İşte dev derbideki en değerli oyuncu sıralaması...