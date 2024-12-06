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Haberler Galeri Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL'lik dev derbi...
Giriş Tarihi: 06.12.2024 11:38 Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 11:41

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL'lik dev derbi...

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını kapatmak isteyen Fenerbahçe, gerek yönetimsel problemleriyle gerekse peş peşe yaşadığı puan kayıplarıyla bir türlü suları durulmayan Beşiktaş'ın evine konuk olacak. İki takımın da kazanmak için kıyasıya rekabet edeceği mücadele öncesinde en dikkat çeken detay ise iki Süper Lig devinin de kadroları. Öyle ki; bu derbinin toplam kadro değeri 13 milyar 473 milyon TL olacak. Peki en değerli oyuncular kimler dersiniz! İşte dev derbideki en değerli oyuncu sıralaması...

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL’lik dev derbi...

Transfermarkt'ın verilerine göre Kanarya; kadrosunda yer alan futbolcuların 226 milyon 130 bin Euro'luk değeriyle ligde bu alanda ikinci sırada yer alıyor. Kartal ise 139 milyon 480 bin Euro ile üçüncü sırada bulunuyor. Merkez Bankası'nın günlük kuruna göre, iki takımın toplam değerinin Türk Lirası karşılığı da 13 milyar 473 milyon TL.Beşiktaş - Fenerbahçe derbisi öncesinde takımların kadro değerlerine bakıldığı zaman sarı-lacivertlilerin önde olduğu görülüyor...

İşte Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları;

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL’lik dev derbi...

45-Mert Hakan Yandaş - 1.10 mil. €

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Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL’lik dev derbi...

44-Mert Günok - 1.20 mil. €

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL’lik dev derbi...

43-Cenk Tosun - 1.70 mil. €

Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin en değerli oyuncuları belli oldu! 13 milyar TL’lik dev derbi...

42-Jonas Svensson - 1.80 mil. €

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