Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...
Giriş Tarihi: 29.09.2024 12:06 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 12:06

BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...

Son dakika Beşiktaş haberleri... Semih Kılıçsoy yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Premier Lig takımlarından teklif alan Beşiktaş'ın genç yıldızı için dünya devi takımın devre arasında harekete geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika transfer haberine dair tüm ayrıntılar…

BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 19 yaşındaki Semih Kılıçsoy dünya devlerini peşine takmaya devam ediyor. Siyah-Beyazlıların 25 milyon euro civarında değer biçtiği genç yıldız için transfer raporu hazırlayan dünya devi kulüp, devre arasında harekete geçmeye hazırlanıyor. Transfer iddiasının ayrıntıları ise şöyle;

BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına son olarak Ajax deplasmanında 4-0'lık ağır bir mağlubiyet aldı. Yenilginin faturası ise Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'a yazıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...

Sezon başından bu yana başarılı çıkışıyla övgü toplayan Beşiktaş'ta her zamanki sistemi değiştiren ve Mustafa ile Onana gibi az şans bulan isimleri ilk 11'de oynatan Hollandalı çalıştırıcı bunun bedelini ağır ödedi, siyah-beyazlılar zorlu mücadelede toplamda sadece 8 kez rakip ceza sahasına girebildi, üretkenlikten sınıfta kalınca 4-0'lık mağlubiyet geldi.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...

Mustafa ile Onana'nın ilk 11'de şans bulmasının yanında Rafa Silva ile Gedson Fernandes'in yerlerinin değişmesi de söz konusu mağlubiyette rol oynayan en önemli faktördü.

BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...

Rafa Silva, Ajax deplasmanının dışında Lugano ile rakip sahada oynanan mücadelede kanat oynarken Beşiktaş iki mücadeleyi de kazanamadı.

SON DAKİKA