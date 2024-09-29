BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy’un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...

Sezon başından bu yana başarılı çıkışıyla övgü toplayan Beşiktaş'ta her zamanki sistemi değiştiren ve Mustafa ile Onana gibi az şans bulan isimleri ilk 11'de oynatan Hollandalı çalıştırıcı bunun bedelini ağır ödedi, siyah-beyazlılar zorlu mücadelede toplamda sadece 8 kez rakip ceza sahasına girebildi, üretkenlikten sınıfta kalınca 4-0'lık mağlubiyet geldi.