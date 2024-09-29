Giriş Tarihi: 29.09.2024 12:06
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024
12:06
BEŞİKTAŞ HABERLERİ SON DAKİKA: Semih Kılıçsoy'un yeni adresi belli oldu! Dünya devini peşine taktı...
Son dakika Beşiktaş haberleri... Semih Kılıçsoy yuvadan uçmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezonda gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Premier Lig takımlarından teklif alan Beşiktaş'ın genç yıldızı için dünya devi takımın devre arasında harekete geçeceği iddiası gündeme bomba gibi düştü. İşte son dakika transfer haberine dair tüm ayrıntılar…