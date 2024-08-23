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Haberler Galeri Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:05 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 06:05

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi

Beşiktaş Lugano karşılaşmasında deplasmanda kıran kırana geçen maç beraberlikle sonuçlandı. Gözler maçın İstanbul ayağına çevrildi. 2-1'lik skorla önde başlayan siyah beyazlılar mücadeleye beraberlikle veda etti. Beşiktaş'ın gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti. Peki, Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi

Beşiktaş Lugano rövanş maçı için araştırmalar son dakika sürüyor. Çarpışmalı bir mücadelenin yaşandığı deplasmanda siyah beyazlı ekip beraberlikle ayrılsa da maçın başında gösterdiği üstünlük, mücadelenin İstanbul ayağı için heyecan yarattı. Peki, Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maç programı belli oldu!

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi

BEŞİKTAŞ - LUGANO RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Lugano ve Beşiktaş arasında ilk karşılaşma İsviçre'de oynandı. Karşılaşmada 3-1 öne geçen Beşiktaş üstünlüğünü koruyamadı ve mücadele 3-3 beraberlikle tamamlandı.

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Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi

Eşleşmenin rövanş mücadelesi ise 29 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak. Karşılaşmanın ekranlara geleceği kanal ise henüz belli olmadı.

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Daha önce 32 olan takım sayısı 36'ya yükselirken grup formatı yerine lig formatına uygulanacak. Takımlar 4 iç ve 4 dış saha maçı olmak üzere 8 maça çıkacak. Bu maçların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak. Play-off'un ardından son 16'ya kalan takımlar netleşecek.

Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ TARİHİ BELLİ OLDU

UEFA'nın düzenlendiği Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kuralar 29-30 Ağustos tarihlerinde çekilecek.

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