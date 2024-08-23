Giriş Tarihi: 23.08.2024 06:05
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
06:05
Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi
Beşiktaş Lugano karşılaşmasında deplasmanda kıran kırana geçen maç beraberlikle sonuçlandı. Gözler maçın İstanbul ayağına çevrildi. 2-1'lik skorla önde başlayan siyah beyazlılar mücadeleye beraberlikle veda etti. Beşiktaş'ın gollerini 21. ve 52. dakikada Gedson Fernandes (2) ve 55. dakikada Al-Musrati kaydetti. Peki, Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, saat kaçta?