Beşiktaş Lugano rövanş maçı ne zaman, hangi tarihte? Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maç tarihi

AVRUPA LİGİ'NDE YENİ FORMAT

Daha önce 32 olan takım sayısı 36'ya yükselirken grup formatı yerine lig formatına uygulanacak. Takımlar 4 iç ve 4 dış saha maçı olmak üzere 8 maça çıkacak. Bu maçların ardından ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna yükselecek. 9 ve 24. sıra arasındaki kulüpler ise son 16 turu için play-off oynayacak. Play-off'un ardından son 16'ya kalan takımlar netleşecek.