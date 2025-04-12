Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:46
Güncelleme Tarihi: 12.04.2025
10:01
Beşiktaş'ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA'ya gidiyor
Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sezona Hollandalı teknik adam van Bronckhorst ile başlamıştı. İlerleyen haftalarda alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılar, Kasım ayında 50 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı. Gelinen süreçte Beşiktaş, van Bronckhorst ile tazminat sorunu yaşadığı ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları...