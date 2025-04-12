Beşiktaş’ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA’ya gidiyor

''Bu süreçten çıkmak için Beşiktaş'ın yapacağı tek şey sabır. Zaten başka da şansı yok. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sürekli ülke futbolunda gündemde olduğu bir dönemde siyahbeyazlı takımın tekrar gündeme gelmesi, masadaki ağırlığını ortaya koyması için yapacağı çok iş, kat edeceği çok yol var.''