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Haberler Galeri Beşiktaş'ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA'ya gidiyor
Giriş Tarihi: 12.04.2025 09:46 Güncelleme Tarihi: 12.04.2025 10:01

Beşiktaş'ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA'ya gidiyor

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sezona Hollandalı teknik adam van Bronckhorst ile başlamıştı. İlerleyen haftalarda alınan kötü sonuçların ardından siyah-beyazlılar, Kasım ayında 50 yaşındaki teknik adamla yollarını ayırmıştı. Gelinen süreçte Beşiktaş, van Bronckhorst ile tazminat sorunu yaşadığı ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin detayları...

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş’ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA’ya gidiyor

48 puanla 4. sırada bulunan Beşiktaş, sezonu hayal kırıklıklarıyla geçirdi.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA’ya gidiyor

2024-2025 sezonuna Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst ile başlayan siyah-beyazlılar, Kasım ayında 50 yaşındaki çalıştırıcıyla yollarını ayırmıştı.

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Beşiktaş’ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA’ya gidiyor

Gelinen süreçte Beşiktaş'ın Hollandalı teknik adamın tazminatı konusunda sorun yaşadığı ortaya çıktı. SABAH gazetesi spor müdürü Murat Özbostan, detaylarını kaleme aldı.

Beşiktaş’ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA’ya gidiyor

''VAN BRONCKHORST, FIFA'YA GİDİYOR''

''Giovanni van Bronckhorst'a daha bir ödeme yapılmamış. Konu FIFA'ya gidecek büyük ihtimalle. 3.4 milyonluk rakam, olacak 5-6 milyon euro… Bir yanda idari konular bir tarafta sahadaki performans!''

Beşiktaş’ı bekleyen büyük sorun! Giovanni van Bronckhorst FIFA’ya gidiyor

''Bu süreçten çıkmak için Beşiktaş'ın yapacağı tek şey sabır. Zaten başka da şansı yok. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin sürekli ülke futbolunda gündemde olduğu bir dönemde siyahbeyazlı takımın tekrar gündeme gelmesi, masadaki ağırlığını ortaya koyması için yapacağı çok iş, kat edeceği çok yol var.''