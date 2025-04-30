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Haberler Galeri Bomba transfer için Gardi'ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray'ın istediği yıldız...
Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:48 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 10:48

Bomba transfer için Gardi'ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray'ın istediği yıldız...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda avantajlı bir şekilde ilerlemeye devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurma planları yapan sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen sonrası bir dünya yıldızını daha getirmek istiyor. Bu transfer için İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verildi. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...

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Bomba transfer için Gardi’ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray’ın istediği yıldız...

Trendyol Süper Lig'de üst üste üçüncü şampiyonluk için yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor..

Bomba transfer için Gardi’ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray’ın istediği yıldız...

Şampiyon olması halinde yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'ne direkt olarak katılım sağlayacak olan Cimbom, kadrosunu bu yönde güçlendirmek için kolları sıvadı.

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Bomba transfer için Gardi’ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray’ın istediği yıldız...

İşte Galatasaray'ın yeni sezon için kadrosuna eklemek istediği dünyaca yıldız oyuncu...

Bomba transfer için Gardi’ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray’ın istediği yıldız...

F.Bahçe ile aradaki 5 puanlık farkı koruyan ve 5. yıldıza koşan G.Saray, gelecek sezon için de tarihi hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Bomba transfer için Gardi’ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray’ın istediği yıldız...

OSIMHEN'İN PARASINI YÖNETİM HAZIRLADI

Galatasaray'ın transfer gündeminin ilk sırasında Victor Osimhen var. Osimhen için sponsorlarla görüşen ve finansmanı hazırlayan Galatasaray Yönetimi, Nijeryalı yıldızın vereceği karar bekliyor.