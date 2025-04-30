Giriş Tarihi: 30.04.2025 10:48
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
10:48
Bomba transfer için Gardi'ye tam yetki verildi! İşte Galatasaray'ın istediği yıldız...
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda avantajlı bir şekilde ilerlemeye devam eden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurma planları yapan sarı-kırmızılı yönetim, Osimhen sonrası bir dünya yıldızını daha getirmek istiyor. Bu transfer için İtalyan menajer George Gardi'ye tam yetki verildi. İşte flaş transfer hamlesinin detayları...