Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi

Futbolseverler için büyük gün! 11 Ocak 2025 Cumartesi günü, Süper Lig'den İtalya Serie A'ya, Bundesliga'dan LaLiga'ya kadar birçok ligde dev maçlar oynanacak. Takımlar puan mücadelesi verirken, taraftarlar nefeslerini tutarak bu mücadelelere tanıklık edecek. İşte, bugünün maç takvimi...