Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi
Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:25 Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 15:25

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi

Futbol tutkunları için dolu dolu bir gün! Bugün Süper Lig, İtalya Serie A, Bundesliga ve LaLiga'da birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Takımlar sahada kozlarını paylaşırken, taraftarlar ekran başında bu futbol şölenini takip edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 11 Ocak maç takvimi!

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi

Futbolseverler için büyük gün! 11 Ocak 2025 Cumartesi günü, Süper Lig'den İtalya Serie A'ya, Bundesliga'dan LaLiga'ya kadar birçok ligde dev maçlar oynanacak. Takımlar puan mücadelesi verirken, taraftarlar nefeslerini tutarak bu mücadelelere tanıklık edecek. İşte, bugünün maç takvimi...

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi

Süper Lig

13:30 Kayserispor - Samsunspor (beIN Sports 1)

16:00 Hatayspor - Çaykur Rizespor (beIN Sports 1)

19:00 Beşiktaş - Bodrum FK (beIN Sports 1)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi

1. Lig

13:30 Iğdır FK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

16:00 Esenler Erokspor - Sakaryaspor (TRT Spor)

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi

LaLiga

16:00 Deportivo Alaves - Girona

18:15 Valladolid - Real Betis

20:30 Espanyol - Leganes

23:00 Sevilla - Valencia

Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi

Serie A

17:00 Empoli - Lecce

17:00 Udinese - Atalanta

20:00 Torino - Juventus

22:45 Milan - Cagliari

SON DAKİKA