Giriş Tarihi: 11.01.2025 15:25
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
15:25
Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 11 Ocak 2025 Cumartesi maç takvimi
Futbol tutkunları için dolu dolu bir gün! Bugün Süper Lig, İtalya Serie A, Bundesliga ve LaLiga'da birbirinden heyecanlı maçlar oynanacak. Takımlar sahada kozlarını paylaşırken, taraftarlar ekran başında bu futbol şölenini takip edecek. Peki, bugün hangi maçlar var, kimin maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, 11 Ocak maç takvimi!