BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ TÜRK SPORCULAR YARIŞACAK?
09:00'dan itibaren Judo - Karışık Takım Müsabakaları
10.00 Atıcılık - Sena Can Kadınlar Skeet Eleme
10. 45'ten itibaren Okçuluk - Elif Berra Gökkır - Kadınlar Bireysel Eleme
11.10 Atletizm - Ersu Şaşma - Erkekler Sırıkla Atlama Eleme
11.35 Atletizm - Kayhan Özer Erkekler 100m Eleme
12.00 Bisiklet Burak Abay - Yol Yarışı
12.30 Yüzme Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500m Serbest Stil Eleme
12.30 Yüzme - Emir Batur Albayrak Erkekler 1500m Serbest Stil Eleme
13:00'ten itibaren Yelken Ecem Güzel Ilca 4-6 Yarış
13.15'ten itibaren Yelken - Yiğit Yalçın Çatak Ilca 7.5 Yarış
14.00'ten itibaren Yelken Alican Kaynar - Beste Kaynakçı Nacra - 17 Karışık Takımı 1. ve 2. Yarış
16.40'dan itibaren Yelken Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu 470 Karışık Takım 3. ve 4. yarış
18.06 Boks - Busenaz Sürmeneli - Jan Jaem Suwannapheng Kadınlar 66 kg çeyrek final
22.04 Boks - Buse Naz Çakıroğlu - Pıhla Kaıvo- Oja Kadınlar 50 kg çeyrek final