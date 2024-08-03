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Giriş Tarihi: 03.08.2024 12:08 Güncelleme Tarihi: 03.08.2024 12:08

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3 Ağustos Cumartesi günün maç programı sporseverler tarafından takip ediliyor. Paris 2024 Olimpiyat Yaz Oyunlarında mücadeleler devam ederken diğer yanda ise Süper Kupa Finali'nde kupa sahibini bulacak. Futbolseverlerin uzun süredir beklediği Galatasaray Beşiktaş derbi maçı bugün oynanacak. Peki, bugün kimin maçı var, hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda? İşte günün maçları 3 Ağustos 2024...

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Bugünkü maçlar 3 Ağustos 2024 araştırılıyor. TRT 1, TRT Spor, Exxen, BeIN Sports, TV8.5, A Spor gibi kanalların yayın akışları kontrol eden sporseverler "Bugün maç var mı, hangi maçlar var?" sorularına yanıt arıyor. 3 Ağustos 2024 Türkiye Olimpiyat programı da merak konusu. Peki; 3 Ağustos Paris 2024 Olimpiyat Yaz Oyunlarında bugün hangi Türk sporcular yarışacak? Bugün hangi maçlar var, ne zaman, saat kaçta? İşte tüm detaylar…

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

3 AĞUSTOS BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Türkiye - Süper Kupa

20:45 Galatasaray - Beşiktaş (ATV)

Olimpiyatlar (Kadınlar) - Çeyrek Final

16:00 ABD - Japonya

18:00 İspanya - Kolombiya

20:00 Kanada - Almanya

22:00 Fransa - Brezilya

Hazırlık - Türk Takımları

20:00 Göztepe - Kayserispor

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BUGÜN HANGİ TÜRK SPORCULAR YARIŞACAK?

09:00'dan itibaren Judo - Karışık Takım Müsabakaları

10.00 Atıcılık - Sena Can Kadınlar Skeet Eleme

10. 45'ten itibaren Okçuluk - Elif Berra Gökkır - Kadınlar Bireysel Eleme

11.10 Atletizm - Ersu Şaşma - Erkekler Sırıkla Atlama Eleme

11.35 Atletizm - Kayhan Özer Erkekler 100m Eleme

12.00 Bisiklet Burak Abay - Yol Yarışı

12.30 Yüzme Kuzey Tunçelli - Erkekler 1500m Serbest Stil Eleme

12.30 Yüzme - Emir Batur Albayrak Erkekler 1500m Serbest Stil Eleme

13:00'ten itibaren Yelken Ecem Güzel Ilca 4-6 Yarış

13.15'ten itibaren Yelken - Yiğit Yalçın Çatak Ilca 7.5 Yarış

14.00'ten itibaren Yelken Alican Kaynar - Beste Kaynakçı Nacra - 17 Karışık Takımı 1. ve 2. Yarış

16.40'dan itibaren Yelken Deniz Çınar - Lara Nalbantoğlu 470 Karışık Takım 3. ve 4. yarış

18.06 Boks - Busenaz Sürmeneli - Jan Jaem Suwannapheng Kadınlar 66 kg çeyrek final

22.04 Boks - Buse Naz Çakıroğlu - Pıhla Kaıvo- Oja Kadınlar 50 kg çeyrek final

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GALATASARAY - BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA MAÇI HANGİ KANALDA?

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.

Mücadele ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BUGÜNKÜ MAÇLAR 3 AĞUSTOS 2024: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
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