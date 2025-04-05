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Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:33

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

Yerli ve yabancı lig maçları futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi programı belli oldu. Bugün, Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'dan heyecanlı karşılaşmalar yaşanacak. Peki, hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

5 Nisan Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve diğer liglerde heyecanlı maçlar var. Süper Lig'de Rizespor-Sivasspor, Başakşehir-Konyaspor, Antalyaspor-Samsunspor; La Liga'da Real Madrid-Valencia karşılaşacak. Peki, hangi maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

5 NİSAN BUGÜN KİMİN MAÇI VAR?

Süper Lig

13.30 Çaykur Rizespor-Net Global Sivasspor (beIN Sports 1)

16.00 RAMS Başakşehir-Tümosan Konyaspor (beIN Sports 1)

19.00 Onvo Antalyaspor-Reeder Samsunspor (beIN Sports 1)

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BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

TFF 1. Lig

13.30 Manisa FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

16.00 Sakaryaspor-Adanaspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

19.00 Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor (beIN Sports MAX 1 ve Tabii Spor 6)

19.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Erzurumspor (beIN Sports 2, Tabii ve TRT Spor)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

İngiltere Premier Lig

14.30 Everton-Arsenal (beIN Sports 3)

17.00 West Ham United-Bournemouth (beIN Sports MAX 2)

17.00 Ipswich Town-Wolverhampton (beIN CONNECT)

17.00 Crystal Palace-Brighton (beIN Sports 3)

19.30 Aston Villa-Nottingham Forest (beIN Sports 3)

BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

İspanya La Liga

15.00 Girona-Deportivo Alaves (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

17.15 Real Madrid-Valencia (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

19.30 Mallorca-Celta Vigo (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)

22.00 Barcelona-Real Betis (EXXEN, S Sport ve S Sport Plus)