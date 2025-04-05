BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?

5 Nisan Cumartesi günü Süper Lig, 1. Lig, La Liga ve diğer liglerde heyecanlı maçlar var. Süper Lig'de Rizespor-Sivasspor, Başakşehir-Konyaspor, Antalyaspor-Samsunspor; La Liga'da Real Madrid-Valencia karşılaşacak. Peki, hangi maçlar saat kaçta ve hangi kanalda? İşte bugünkü maçlar