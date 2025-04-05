Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:33
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
09:33
BUGÜNKÜ MAÇLAR 5 NİSAN 2025: Bugün hangi maçlar var, kimin maçı var, saat kaçta ve hangi kanalda?
Yerli ve yabancı lig maçları futbolseverler tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. 5 Nisan 2025 Cumartesi programı belli oldu. Bugün, Süper Lig, 1. Lig, Premier Lig, La Liga, Bundesliga, Ligue 1 ve Serie A'dan heyecanlı karşılaşmalar yaşanacak. Peki, hangi maçlar oynanacak, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte bugünün maç takvimi