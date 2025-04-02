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Haberler Galeri BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:16 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 09:16

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi

2 Nisan 2025'te Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar arasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve detaylar sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Çeyrek finalde tek maç eleme usulü ile yapılacak karşılaşmaların ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak. İşte, ZTK çeyrek final maç programı ve bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları bu akşam başlıyor. Konyaspor-İskenderunspor maçıyla start veren çeyrek finalde, bugün Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Yarı finale kalmak için sahaya çıkacak dört takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı ve bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi

BUGÜNKÜ MAÇLAR 2 NİSAN
17.45 Trabzonspor - Bodrum FK (A Spor)

20.45 Fenerbahçe - Galatasaray (ATV)

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BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi

3 Nisan Perşembe:
20.30 Beşiktaş - Göztepe (ATV)

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ NETLEŞTİ
Trabzonspor-Sipay Bordum FK maçı galibi, Beşiktaş - Göztepe karşılaşmalarının kazananıyla;

Fenerbahçe - Galatasaray maçının galibi ise Tümosan Konyaspor - İskenderunspor mücadelesinin kazananı ile eşleşecek.

BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi