Giriş Tarihi: 02.04.2025 09:16
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
09:16
BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi
2 Nisan 2025'te Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final heyecanı devam ediyor. Bugün oynanacak maçlar arasında Fenerbahçe-Galatasaray derbisi de yer alıyor. Maç saatleri, yayın bilgileri ve detaylar sporseverler tarafından heyecanla bekleniyor. Çeyrek finalde tek maç eleme usulü ile yapılacak karşılaşmaların ardından yarı finale yükselen takımlar belli olacak. İşte, ZTK çeyrek final maç programı ve bugünkü maçlar