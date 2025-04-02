BUGÜNKÜ MAÇ FİKSTÜRÜ: Ziraat Türkiye Kupası takvimi ile bugün kimin maçı var? İşte FB-GS derbi yayın bilgisi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları bu akşam başlıyor. Konyaspor-İskenderunspor maçıyla start veren çeyrek finalde, bugün Fenerbahçe-Galatasaray derbisi oynanacak. Yarı finale kalmak için sahaya çıkacak dört takımın mücadelesi, futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. İşte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maç programı ve bugünkü maçlar