Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU!

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.