Giriş Tarihi: 16.03.2025 22:04
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
22:04
Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!
Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanmasının ardından gündeme geldi. Sırbistan'da gerçekleşen şampiyonada 66 kilo finalinde ringe çıkan milli sporcu,Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında? İşte başarıları ve biyografisi…