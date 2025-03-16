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Haberler Galeri Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!
Giriş Tarihi: 16.03.2025 22:04 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 22:04

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Milli boksör Busenaz Sürmeneli, Sırbistan'da düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazanmasının ardından gündeme geldi. Sırbistan'da gerçekleşen şampiyonada 66 kilo finalinde ringe çıkan milli sporcu,Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında? İşte başarıları ve biyografisi…

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Busenaz Sürmeneli 66 kiloda gümüş madalya kazandı.Milli sporcumuzun başarısının ardından hatayı ve kariyeri araştırılmaya başladı. Peki, Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereleri? İşte hayatı ve madalyaları

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

BUSENAZ SÜRMENELİ DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU!

Niş kentindeki Cair Spor Merkezi'nde düzenlenen şampiyonanın 66 kilo final maçında 1 numaralı seri başı Busenaz, Özbekistan'dan Navbakhor Khamidova ile karşı karşıya geldi.

Üç sette de rakibi karşısında oldukça üstün oynayan Busenaz, maçı 5-0 kazanarak dünya şampiyonu oldu.

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Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

BUSENAZ SÜRMENELİ KİMDİR?

Sürmeneli 26 Mayıs 1998 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. Tuğçenaz adında ikiz kız kardeşi vardır. Aslen Trabzonlu olan milli boksör, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusudur.

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Rusya'nın Ulan-Ude kentinde düzenlenen 2019 Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda velter sıklet final maçında altın madalya kazanmıştır. Bu madalya Türkiye'nin olimpiyatlarda boks branşında aldığı ilk altın madalyadır.

2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 66 kiloda altın madalya kazandı. 2019 Kadınlar Dünya Amatör Boks Şampiyonası'dan sonra ikinci dünya şampiyonluğunu kazanmış oldu. Turnuvanın en iyi boksörü seçildi.

Busenaz Sürmeneli kimdir, kaç yaşında, nereli? Milli boksör Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu!

Cezayir'in Vahran kentinde düzenlenen 19'uncu Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 66 kg'da final müsabakasında altın madalya kazandı. 3. Avrupa Oyunları'nda kadınlar velter sıklette altın madalyayı kazandı. 2024 Yaz Olimpiyatları için kota kazandı.

2023 yılında Mustafa V. Koç Spor Ödülü'nü almaya hak kazandı. 2024 yılında ise Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olduğu açıklandı. Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen 2024 Avrupa Boks Şampiyonası final maçında 66 kiloda altın madalya kazandı.