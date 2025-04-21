Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 21.04.2025
09:35
Ciro Immobile'ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: "Beşiktaş tatil yapacağın yer değil"
Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Ciro Immobile sorunu baş gösterdi. Siyah-beyazlıların sezon başından transfer ettiği Immobile, performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, maçın ardından yaptığı paylaşımla taraftarlarla karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer'in yedek tuttuğu tecrübeli golcüye taraftarlar tepki gösterdi. İşte haberin detayları…