Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ciro Immobile'ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: "Beşiktaş tatil yapacağın yer değil"
Giriş Tarihi: 21.04.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 21.04.2025 09:35

Ciro Immobile'ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: "Beşiktaş tatil yapacağın yer değil"

Trendyol Süper Lig'in 32.haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş'ta Ciro Immobile sorunu baş gösterdi. Siyah-beyazlıların sezon başından transfer ettiği Immobile, performansıyla hayal kırıklığı yaratırken, maçın ardından yaptığı paylaşımla taraftarlarla karşı karşıya geldi. Ole Gunnar Solskjaer'in yedek tuttuğu tecrübeli golcüye taraftarlar tepki gösterdi. İşte haberin detayları…

Ciro Immobile’ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: Beşiktaş tatil yapacağın yer değil

Süper Lig'de ve Avrupa'da istikrarsız bir sezon yaşayan Beşiktaş, son olarak ligde Göztepe ile 1-1 berabere kaldı.

Ciro Immobile’ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: Beşiktaş tatil yapacağın yer değil

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ileri uçta Mustafa Hekimoğlu'nu 11'de başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ciro Immobile’ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: Beşiktaş tatil yapacağın yer değil

Kartal'ın sezon başında transfer ettiği İtalyan golcü Ciro Immobile ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı ve hiç süre alamadı.

Ciro Immobile’ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: Beşiktaş tatil yapacağın yer değil

Beraberlik ile biten maçta süre bulamayan Ciro Immobile, karşılaşmanın ardından sosyal medya hesabından 2019- 20 sezonunda kazandığı Altın Ayakkabı ile fotoğrafını paylaştı.

Ciro Immobile’ye Göztepe maçı sonrası şoke eden sözler: Beşiktaş tatil yapacağın yer değil

GÖZTEPE MAÇI SONRASI PAYLAŞTI

İtalyan golcü, hikaye kısmından yaptığı paylaşımına, "Telefon, bu mücevheri anılardan çıkardı" notunu ekledi.