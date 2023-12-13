Giriş Tarihi: 13.12.2023 19:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 19:05

Cristiano Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi! Efsane oyuncu tüm dünyayı ters köşeye yatırdı…

Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Efsanesi olduğu Manchester United'ı bırakarak Al-Nassr'a transfer olması büyük tepki çeken Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla hayranlarını bir kez daha mest etmeyi başardı. Attığı goller ve oyun içindeki hırsıyla dikkat çeken Ronaldo'dan adeta itiraf gibi sözler geldi. Ronaldo'nun tüm dünyayı şaşkına çeviren açıklamaları, futbolseverleri ters köşeye yatırdı.