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Giriş Tarihi: 13.12.2023 19:04 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 19:05

Cristiano Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi! Efsane oyuncu tüm dünyayı ters köşeye yatırdı…

Dünya futbolunun bir numaralı isimlerinden birisi olan Portekizli efsane Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'da devam ediyor. Efsanesi olduğu Manchester United'ı bırakarak Al-Nassr'a transfer olması büyük tepki çeken Ronaldo, bu sezon gösterdiği performansla hayranlarını bir kez daha mest etmeyi başardı. Attığı goller ve oyun içindeki hırsıyla dikkat çeken Ronaldo'dan adeta itiraf gibi sözler geldi. Ronaldo'nun tüm dünyayı şaşkına çeviren açıklamaları, futbolseverleri ters köşeye yatırdı.

Cristiano Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi! Efsane oyuncu tüm dünyayı ters köşeye yatırdı…

Futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış isimlerin başında gelen Cristiano Ronaldo, kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Cristiano Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi! Efsane oyuncu tüm dünyayı ters köşeye yatırdı…

Manchester United, Real Madrid, Juventus gibi takımlarla Avrupa'da kazanmadık kupa bırakmayan efsane, Arabistan kararıyla herkesi şaşırtmıştı.

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Cristiano Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi! Efsane oyuncu tüm dünyayı ters köşeye yatırdı…

Geçtiğimiz yıl oynanan Dünya Kupası'nda ülkesiyle istediğini elde edemeyen Ronaldo, dudak uçuklatacak bir maaşla Al-Nassr'a transfer oldu.

Cristiano Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi! Efsane oyuncu tüm dünyayı ters köşeye yatırdı…

İlk sezonunda beklentileri karşılayamasa da ikinci sezonuna fırtına gibi başlayan Portekizli yıldız, bu sezon yine istatistikleri alt üst ediyor.

Cristiano Ronaldo’nun itiraf gibi sözleri şaşkına çevirdi! Efsane oyuncu tüm dünyayı ters köşeye yatırdı…

Bu sezon Al-Nassr formasıyla 22 resmi maçta forma giyen 38 yaşındaki oyuncu, 20 gol ve 10 asistle oynuyor.

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