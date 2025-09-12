Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Dört büyüklerin yabancı sayıları belli oldu! Süper Lig'de transfer sezonu biterken son durum...
Giriş Tarihi: 12.09.2025 10:15 Güncelleme Tarihi: 12.09.2025 10:26

Süper Lig'de bugün transfer sezonu resmen sona eriyor. Kulüpler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlemiş olduğu kurala göre kadrolarında en fazla 14 yabancı oyuncuyu bulundurabiliyor. Bu düzenleme özellikle Süper Lig'in 4 büyük kulübünü doğrudan etkiliyor. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayıları belli oldu. İşte yabancı sayısı fazla olan takım...

Yeni yabancı kuralına göre Süper Lig kulüpleri, A takım kadrolarında en fazla 12 yabancı futbolcuya yer verebiliyor.

Bunun yanında 2002 ve sonrası doğumlu en az 2 oyuncu da ek olarak kontenjana dahil olabilecek.

Toplamda 14 yabancıya izin verilen yeni düzenleme, transfer döneminde özellikle 4 büyük kulübün planlarını doğrudan etkiliyor.

Süper Lig'in 4 büyük takımı Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yabancı oyuncu sayıları belli oldu. İşte yabancı sayısı fazla olan takım...

G.SARAY'DA 11 YABANCI

Galatasaray'ın mevcut kadrosunda şu anda yabancı sayılan Yusuf Demir ile birlikte toplam 11 yabancı oyuncu bulunuyor.

Sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer alan yabancı oyuncular şu şekilde; Davinson, Jakobs, Singo, Sallai, Torreira, Lemina, Sara, Sane, Yusuf Demir, Osimhen, Icardi.

F.BAHÇE'NİN YABANCI SAYISI 14

Fenerbahçe'nin şu anda kadrosunda 14 yabancı bulunuyor. Sarı-lacivertli takımda, yaş kuralına uyan Archie Brown ve Dorgeles Nene bulunuyor.

Kanarya'da son olarak Djiku, Amrabat ve Mimovic elden çıkarılan oyuncular arasında yer aldı. Böylelikle Kanarya, kadroda yer açabildi.

İşte Fenerbahçe'nin kadrosundaki yabancı oyuncular; Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Becao, Brown, Semedo, Alvarez, Fred, Asensio, Szymanski, Talisca, Dorgeles Nene, Duran, En-Nesyri.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'UN YABANCI SAYISINDA SON DURUM

Beşiktaş'ın kadrosunda şu anda 14 yabancı futbolcu yer alıyor. Yeni transfer Taylan Bulut'un Türk vatandaşlığına geçmesi ve Muci'nin Trabzonspor'a gitmesiyle bu sayı 12'ye düştü.

Siyah-beyazlı takımda, Joao Mario ve Svensson gibi isimlerin de son günde ayrılık ihtimalleri bulunuyor.

İşte Beşiktaş'ın kadrosunda yer alan yabancı oyuncular; Djalo, Uduokhai, Paulista, Jurasek, Svensson, Ndidi, Jota Silva, Mario (bugün ayrılması bekleniyor), Cerny, Rashica, Rafa Silva, Abraham, El Bilal Toure

Trabzonspor'un kadrosunda da Bouchouari ile birlikte toplam 15 yabancı var. Bordo-mavili takımın kadrosunda 5 futbolcunun 2002 ve sonrası doğumlu olması dikkat çeken bir detay olarak öne çıkıyor.

Trabzonspor'un kadrosunda bulunan yabancı oyuncular ise şunlar; Onana, Batagov, Savic, Pina, Folcarelli, Oulai, Olaigbe, Nwakaeme, Zubkov, Visca, Sikan, Onuachu, Augusto, Muci, Bouchouari.

Süper Lig transfer dönemi bugün resmen sona erecek. Takımlar bu gece saat 23.59'a kadar kadrolarını güçlendirebilecek.