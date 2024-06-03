Giriş Tarihi: 03.06.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
21:39
Dünya yıldızını Fenerbahçe’ye getirecek! Jose Mourinho’nun en pahalı 50 transferi ortaya çıktı: Dev listede kimler var kimler…
Dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezonda Fenerbahçe'yi çalıştıracak. İsmail Kartal ile yollarını ayırdıktan sonra Mourinho ile anlaşan sarı-lacivertli ekip, taraftarlarında da büyük bir heyecan yarattı. Yaz transfer döneminde takıma katacağı yıldız futbolcular şimdiden konuşulurken Mourinho'nun bu zamana kadar yaptığı en pahalı 50 transferi de ortaya çıktı. İşte milyonların harcandığı o futbolcular...