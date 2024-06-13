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Haberler Galeri Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 oyuncusu! Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar...
Giriş Tarihi: 13.06.2024 15:02

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 oyuncusu! Ronaldo ve Mbappe'ye fark attılar...

Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi yeniden güncellendi. Listenin zirvesinde ne Cristiano Ronaldo ne de Kylian Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 oyuncusu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar...

Dünyada en çok bonservis ödenen 100 futbolcu listesi güncellendi. Zirvede ne Ronaldo ne de Mbappe var. Transfermarkt tarafından hazırlanan "En çok bonservis ödenen futbolcular" listesinde hiçbir zaman ödenen paranın hakkını veremeyen isimler görenleri adeta şaşkına çevirecek cinsten... İşte dünyada bonservisine en çok para ödenen o futbolcuların listesi...

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 oyuncusu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar...

100- Dusan Vlahovic - 86.7 milyon Euro

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Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 oyuncusu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar...

99- Yannick Carrasco - 87.4 milyon Euro

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 oyuncusu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar...

98- Zinedine Zidane - 88 milyon Euro

Dünyanın en çok bonservis ödenen 100 oyuncusu! Ronaldo ve Mbappe’ye fark attılar...

97- Erling Haaland - 88.1 milyon Euro

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