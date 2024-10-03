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Haberler Galeri Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig'den tek takım listede...
Giriş Tarihi: 03.10.2024 14:06 Güncelleme Tarihi: 03.10.2024 14:09

Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig'den tek takım listede...

Futbol tarihinde bugüne kadar birçok kulüp kendi liginde ve uluslararası turnuvalarda birçok kupa kazandı Transfermarkt verilerine göre, dünyanın en çok kupa kazanan 30 futbol kulübü belli oldu. 30 takımlık listede Türkiye'den sadece 1 takım var. Süper Lig'in diğer 2 dev takımı ise ilk 100 içerisine girdi. İşte en çok kupa kazanan takımlar ve listeye giren Süper Lig devi...

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Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede...

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu. Transfermarkt'ın hazırladığı listede Süper Lig'den ilk 30'a giren sadece 1 takım oldu. Dünya genelinde çeşitli kulüplerin bulunduğu bu listede, 6 takım 100 ve üzeri kupa kazanma başarısını gösterdi.

Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede...

1: Rangers: 122 kupa

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Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede...

2: Al Ahly: 121 kupa

Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede...

3: Celtic: 116 kupa

Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede...

4: South China: 105 kupa

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