Giriş Tarihi: 03.10.2024 14:06
Güncelleme Tarihi: 03.10.2024
14:09
Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig'den tek takım listede...
Futbol tarihinde bugüne kadar birçok kulüp kendi liginde ve uluslararası turnuvalarda birçok kupa kazandı Transfermarkt verilerine göre, dünyanın en çok kupa kazanan 30 futbol kulübü belli oldu. 30 takımlık listede Türkiye'den sadece 1 takım var. Süper Lig'in diğer 2 dev takımı ise ilk 100 içerisine girdi. İşte en çok kupa kazanan takımlar ve listeye giren Süper Lig devi...