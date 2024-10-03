Dünyanın en çok kupa kazanan kulüpleri belli oldu! Süper Lig’den tek takım listede...

Dünyanın en çok kupa kazanan takımlar belli oldu. Transfermarkt'ın hazırladığı listede Süper Lig'den ilk 30'a giren sadece 1 takım oldu. Dünya genelinde çeşitli kulüplerin bulunduğu bu listede, 6 takım 100 ve üzeri kupa kazanma başarısını gösterdi.