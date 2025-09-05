Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! A Milli Futbol Takımı’nın yeri...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 05.09.2025 19:04 Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:15

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Eylül 2025 itibariyle birbirinden değerli milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar sıralandı. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte dünyanın en değerli milli takımları ve Türkiye'nin sıralaması...

2025'in eylül ayı itibarıyla en yüksek kadro değerine sahip milli takımlar listesi belli oldu. A Milli Futbol Takımımız da listede bulunurken, listenin zirvesinde 1.28 milyar Euro'luk bir kadro yer aldı. İşte en değerli milli takımlar...

20 – Ukrayna / 288,7 milyon Euro

19 - Fildişi Sahili / 296,5 milyon Euro

18 - Ekvador / 330 milyon Euro

17 – Nijerya / 335,45 milyon Euro

16 – TÜRKİYE / 385 milyon Euro

15 – Fas / 389 milyon Euro

14 – Danimarka / 394 milyon Euro

13 – Uruguay / 433,7 milyon Euro

12 – İsveç / 453 milyon Euro

11 – Belçika / 472,5 milyon Euro

10 – Norveç / 511,4 milyon Euro

9 – Almanya / 622 milyon Euro

8 – Brezilya / 688,8 milyon Euro

7 – Hollanda / 778 milyon Euro

6 – Arjantin / 781,5 milyon Euro

5 – Portekiz / 849 milyon Euro

4 – İtalya / 860 milyon Euro

3 – İngiltere / 940,5 milyon Euro

2 – İspanya / 1.27 milyar Euro

1 – Fransa / 1.28 milyar Euro