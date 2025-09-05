Giriş Tarihi: 05.09.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 19:15
Dünyanın en değerli milli takımları belli oldu! A Milli Futbol Takımı'nın yeri...
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup etmeyi başardı. Eylül 2025 itibariyle birbirinden değerli milli takımların arasında en yüksek kadro değerine sahip takımlar sıralandı. Arda Güler, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız gibi isimlerin yer aldığı A Milli Futbol Takımımız da sıralamada kendine yer buldu. İşte dünyanın en değerli milli takımları ve Türkiye'nin sıralaması...