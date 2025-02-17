Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:51
Güncelleme Tarihi: 17.02.2025
12:05
Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Futbolu güzelleştiren en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, takımlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste hazırladı. Listedeki takımlar, futbolseverlerin dikkatini çekerken, Süper Lig'den iki takım da yer aldı. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...