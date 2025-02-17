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Haberler Galeri Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Giriş Tarihi: 17.02.2025 11:51 Güncelleme Tarihi: 17.02.2025 12:05

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Futbolu güzelleştiren en önemli unsurlardan biri olan taraftarlar, takımlarını bir an olsun yalnız bırakmıyor. 2014 yılından bu yana dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için özel bir liste hazırladı. Listedeki takımlar, futbolseverlerin dikkatini çekerken, Süper Lig'den iki takım da yer aldı. İşte dünyanın en iyi taraftar grupları...

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Dijital spor yayıncısı olan GiveMeSport (GMS), dünyanın en iyi 10 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı.

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

Hazırlanan listede Süper Lig'den sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, listedeki diğer takımlar dikkatleri çekti.

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Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU...

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

10 - FENERBAHÇE

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubu açıklandı! Galatasaray ve Fenerbahçe...

9 - Kızılyıldız

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