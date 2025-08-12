Dünyanın en iyi takımları açıklandı! İşte güncellenen listede Süper Lig devlerinin sıralaması...

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 12.08.2025 16:35 Güncelleme Tarihi: 12.08.2025 16:35

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları sıraladı. Son 1 yıldaki performanslara göre yapılan listede yeni bir güncellemeye gidilirken ilk 10 takımda belli oldu. İşte Süper Lig ekipleri Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor, Göztepe, Başakşehir, Samsunspor'un sıralamadaki yerleri...

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatikleri Federasyonu (IFFHS), dünyanın en iyi takımları sıralamasında güncelleme yaptı.

Son 1 yılın istatistiklerini baz alarak oluşturulan listede en iyi 10 takım belli olurken, Süper Lig ekiplerinin yeri de netleşti. İşte zirvenin sahibi...

10. LIVERPOOL

(İngiltere)

9. ATLETICO MADRID

(İspanya)

8. ARSENAL

(İngiltere)

7. BORUSSIA DORTMUND

(Almanya)

6. BAYERN MÜNİH

(Almanya)

4. INTER

(İtalya)

3. CHELSEA

(İngiltere)

2. PARIS SAINT-GERMAIN

(Fransa)

1. REAL MADRID

(İspanya)

264. GÖZTEPE

264. SAMSUNSPOR

186. TRABZONSPOR

126. BEŞİKTAŞ

115. BAŞAKŞEHİR

39. FENERBAHÇE

31. GALATASARAY