DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!

Daily Mail, dünyanın en heyecanlı ve en çekişmeli 10 derbisini sıralayarak, bu eşsiz mücadelelerin futbol dünyasındaki yerini vurguladı. Bu prestijli listede, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de yerini aldı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi, yıllardır süregelen bu mücadele ile sadece Türk futbolunu değil, dünya futbolunu da etkileyen bir atmosfere sahip. İşte, GS-FB derbisinin sıralamadaki yeri....