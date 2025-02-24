Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:01
Güncelleme Tarihi: 24.02.2025
16:01
DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!
İngiltere'de yayın yapan bir spor sitesi, dünyanın en sert derbilerini açıkladı. Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de bu prestijli sıralamada kendine yer buldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı, dünya çapındaki bu en sert derbiler listesinde hangi sırada yer alıyor? İşte, o efsanevi GS-FB derbisinin sıralaması...