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Haberler Galeri DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!
Giriş Tarihi: 24.02.2025 16:01 Güncelleme Tarihi: 24.02.2025 16:01

DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!

İngiltere'de yayın yapan bir spor sitesi, dünyanın en sert derbilerini açıkladı. Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de bu prestijli sıralamada kendine yer buldu. Peki, Galatasaray-Fenerbahçe maçı, dünya çapındaki bu en sert derbiler listesinde hangi sırada yer alıyor? İşte, o efsanevi GS-FB derbisinin sıralaması...

DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!

Daily Mail, dünyanın en heyecanlı ve en çekişmeli 10 derbisini sıralayarak, bu eşsiz mücadelelerin futbol dünyasındaki yerini vurguladı. Bu prestijli listede, Türk futbolunun en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisi de yerini aldı. Süper Lig'in iki ezeli rakibi, yıllardır süregelen bu mücadele ile sadece Türk futbolunu değil, dünya futbolunu da etkileyen bir atmosfere sahip. İşte, GS-FB derbisinin sıralamadaki yeri....

DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!

10. BORUSSİA DORTMUND - SCHALKE 04

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DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!

9: AL-AHLY - ZAMALEK

DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!

8. ATHLETİC BİLBAO - REAL SOCİEDAD

DÜNYANIN EN SERT DERBİLERİ LİSTELENDİ! Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin sıralamadaki yerine çok şaşıracaksınız!

7. CORİNTHİANS - PALMEİRAS

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