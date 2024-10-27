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Haberler Galeri El Clasico'da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid'i sahadan sildi | Arda Güler'in üzgün halleri olay oldu...
Giriş Tarihi: 27.10.2024 00:02 Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 00:54

El Clasico'da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid'i sahadan sildi | Arda Güler'in üzgün halleri olay oldu...

La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid evinde ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren tarihi maçta ikinci yarıda Barcelona, Real Madrid'i adeta sahadan sildi. Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski geceye damga vururken, Lamine Yamal da attığı golle tarihe geçti. Ayrıca maç sonunda sosyal medyada, Arda Güler'e süre vermeyen Ancelotti'ye büyük tepki gösterildi. İşte Real Madrid-Barcelona maç özeti...

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El Clasico’da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid’i sahadan sildi | Arda Güler’in üzgün halleri olay oldu...

La Liga'da 11. haftanın maçında Real Madrid evinde Barcelona'yı konuk etti.

El Clasico’da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid’i sahadan sildi | Arda Güler’in üzgün halleri olay oldu...

MBAPPE'NİN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

İlk yarıda birçok pozisyonu harcayan Real Madrid, Mbappe ile golü bulmasına rağmen VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

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El Clasico’da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid’i sahadan sildi | Arda Güler’in üzgün halleri olay oldu...

Santiago Bernabeu Stadı'nda 80 bin taraftarının önünde oynanan El Clasico'nun ilk yarısı golsüz sona erdi.

El Clasico’da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid’i sahadan sildi | Arda Güler’in üzgün halleri olay oldu...

REAL MADRID İLK YARIDA ZORU BAŞARDI

İlk yarıda birçok pozisyonu harcayan Real Madrid 45 dakikada tam 8 kere ofsayta yakalandı. Barcelona'nın ofsayt taktiğini başarılı bir şekilde yapıldığı görüldü.

El Clasico’da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid’i sahadan sildi | Arda Güler’in üzgün halleri olay oldu...

İKİNCİ YARI HIZLI BAŞLADI

Barcelona'nın defansını çok önde kurmasından hızlı oyuncularıyla rakip kale önüne çok kolay gelen Real Madrid, forvette Mbappe ve Vinicius ile yakaladığı çok net pozisyonları gole çeviremedi.

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