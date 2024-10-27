Giriş Tarihi: 27.10.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024
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El Clasico'da tarihi fark! Barcelona, Real Madrid'i sahadan sildi | Arda Güler'in üzgün halleri olay oldu...
La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid evinde ezeli rakibi Barcelona'yı konuk etti. İlk yarısı 0-0 sona eren tarihi maçta ikinci yarıda Barcelona, Real Madrid'i adeta sahadan sildi. Barcelona'nın yıldızı Robert Lewandowski geceye damga vururken, Lamine Yamal da attığı golle tarihe geçti. Ayrıca maç sonunda sosyal medyada, Arda Güler'e süre vermeyen Ancelotti'ye büyük tepki gösterildi. İşte Real Madrid-Barcelona maç özeti...