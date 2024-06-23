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Haberler Galeri EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maç takvimi
Giriş Tarihi: 23.06.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 25.06.2024 20:42

EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maç takvimi

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu için heyecan dorukta. A,B,C,D,E ve F grubunda yer alan 24 takım son 16 turu için kıyasıya rekabeti sürdürüyor. Üst tura çıkmayı garantileyen iki takım Almanya ve İspanya olurken, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar da son 16 turuna dahil olabilecek. Aynı zamanda en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Peki, EURO 2024 grup maçları ne zaman bitiyor? Avrupa Şampiyonası son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 maç programı!

EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran tarihinde başladı. EURO 2024'de üçüncü grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu karşılaşması gerçekleşecek. 16 takımın bulunacağı karşılaşmalarda elemeler tek maç usulüne göre yapılacak ve kazanan takımlar çeyrek final maçlarında mücadele edecek. Peki, EURO 2024 grup maçları ne zaman bitiyor? İşte, son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri!

EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

EURO 2024 GRUP MAÇLARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Almanya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası, İskoçya ve Almanya arasında 14 Haziran'da oynanan açılış mücadelesiyle başladı. Final karşılaşması ise 14 Temmuz'da oynanacak.

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EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

Avrupa Futbol Şampiyonası Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf kentleri ev sahipliği yapıyor.

EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

EURO 2024'te grup aşaması 26 Haziran'da oynanacak mücadeleler ise sona erecek.

SON 16 TURU; 29 Haziran - 2 Temmuz

ÇEYREK FİNAL; 5-6 Temmuz

YARI FİNAL; 9-10 Temmuz

FİNAL; 14 Temmuz

EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası EURO 2024 son 16 turu maç takvimi

AVRUPA ŞAMPİYONASI GRUPLARI

  • A Grubu: Almanya, İskoçya, Macaristan, İsviçre
  • B Grubu: İspanya, Hırvatistan, İtalya, Arnavutluk
  • C Grubu: Slovenya, Danimarka, Sırbistan, İngiltere
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