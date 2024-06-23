EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maç takvimi

Avrupa Futbol Şampiyonası 14 Haziran tarihinde başladı. EURO 2024'de üçüncü grup maçlarının tamamlanmasıyla son 16 turu karşılaşması gerçekleşecek. 16 takımın bulunacağı karşılaşmalarda elemeler tek maç usulüne göre yapılacak ve kazanan takımlar çeyrek final maçlarında mücadele edecek. Peki, EURO 2024 grup maçları ne zaman bitiyor? İşte, son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final maç tarihleri!