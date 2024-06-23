Giriş Tarihi: 23.06.2024 09:22
Güncelleme Tarihi: 25.06.2024
20:42
EURO 2024 grup maçları bitti mi, ne zaman bitiyor? Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) son 16 turu maç takvimi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda son 16 turu için heyecan dorukta. A,B,C,D,E ve F grubunda yer alan 24 takım son 16 turu için kıyasıya rekabeti sürdürüyor. Üst tura çıkmayı garantileyen iki takım Almanya ve İspanya olurken, gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar da son 16 turuna dahil olabilecek. Aynı zamanda en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalabilecek. Peki, EURO 2024 grup maçları ne zaman bitiyor? Avrupa Şampiyonası son 16 turu çeyrek final, yarı final ve final maçları ne zaman? İşte, EURO 2024 maç programı!