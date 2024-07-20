EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler’den rekor...

EURO 2024'ü geride bırakırken, turnuvada birçok genç oyuncu da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli Takımımızda da özellikle de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine girerken, piyasa değerlerinde de artışlar yaşandı. Arda Güler ise piyasa değeri olarak rekorunu kırdı. İşte EURO 2024 ve Copa America sonrası piyasa değeri artan ilk 20 oyuncu ve milli takımda öne çıkan oyuncularımız...

Piyasa değerleri, Transfermarkt'te 1 Temmuz sonrası yapılan güncelleme sonrası baz alınmıştır. Sıralama, en çok değişim gösteren oyuncular şeklinde sıralanmıştır.