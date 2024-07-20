Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler'den rekor...
Giriş Tarihi: 20.07.2024 00:18 Güncelleme Tarihi: 20.07.2024 00:20

EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler'den rekor...

EURO 2024'ü ve Copa America'yı geride bırakırken, turnuvalarda birçok genç oyuncu da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli Takımımızda da özellikle de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla devlerin radarına girerken, piyasa değerlerinde de artışlar yaşandı. İşte EURO 2024 ve Copa America sonrası piyasa değeri en çok artan futbolcular...

SPOR SERVİSİ
EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler’den rekor...

EURO 2024'ü geride bırakırken, turnuvada birçok genç oyuncu da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli Takımımızda da özellikle de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla dev kulüplerin transfer listesine girerken, piyasa değerlerinde de artışlar yaşandı. Arda Güler ise piyasa değeri olarak rekorunu kırdı. İşte EURO 2024 ve Copa America sonrası piyasa değeri artan ilk 20 oyuncu ve milli takımda öne çıkan oyuncularımız...

Piyasa değerleri, Transfermarkt'te 1 Temmuz sonrası yapılan güncelleme sonrası baz alınmıştır. Sıralama, en çok değişim gösteren oyuncular şeklinde sıralanmıştır.

EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler’den rekor...

1- LAMINE YAMAL

Değişim: +30 milyon euro

Toplam: 120 milyon euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler’den rekor...

2- ARDA GÜLER

Değişim: +15 milyon euro

Toplam: 45 milyon euro

EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler’den rekor...

3- RICCARDO CALAFIORI

Değişim: +15 milyon euro

Toplam: 45 milyon euro

EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler’den rekor...

4- RODRI

Değişim: +10 milyon euro

Toplam: 130 milyon euro

SON DAKİKA