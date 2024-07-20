Giriş Tarihi: 20.07.2024 00:18
Güncelleme Tarihi: 20.07.2024
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EURO 2024 sonrası piyasa değeri en çok artan oyuncular belli oldu! Arda Güler'den rekor...
EURO 2024'ü ve Copa America'yı geride bırakırken, turnuvalarda birçok genç oyuncu da gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Milli Takımımızda da özellikle de Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu ve Barış Alper Yılmaz gösterdiği performansla devlerin radarına girerken, piyasa değerlerinde de artışlar yaşandı. İşte EURO 2024 ve Copa America sonrası piyasa değeri en çok artan futbolcular...