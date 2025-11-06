Giriş Tarihi: 06.11.2025 19:04
FB AVRUPA LİGİ PUAN GÜNCEL DURUMU! UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi performansı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Grubun ilk maçında Dinamo Zagreb'e mağlup olan sarı-lacivertliler, ardından oynadığı iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak çıkışa geçti. Taraftarlar şimdi Fenerbahçe'nin Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında puan durumunu araştırıyor. Peki, Fenerbahçe'nin kaç puanı var, kaçıncı sırada?