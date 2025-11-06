FB AVRUPA LİGİ PUAN GÜNCEL DURUMU! UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe kaçıncı sırada, puanı kaç?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, gruptaki maçlarının ardından iddiasını sürdürmeye devam ediyor. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde son haftalarda toparlanan sarı-lacivertliler, aldığı sonuçlarla puan tablosundaki konumunu güçlendirdi. Peki, Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'nde kaç puanı var ve grupta kaçıncı sırada bulunuyor?