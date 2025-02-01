Giriş Tarihi: 01.02.2025 15:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025
15:57
FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?
Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılırken sarı-lacivertliler Avrupa macerasına devam etmeyi garantiledi. Avrupa'da devam turu olan play offlardaki rakibi kura çekimi ile belirlenecekken puan sıralamasına göre temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Play off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri