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Haberler Galeri FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 01.02.2025 15:57 Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 15:57

FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılırken sarı-lacivertliler Avrupa macerasına devam etmeyi garantiledi. Avrupa'da devam turu olan play offlardaki rakibi kura çekimi ile belirlenecekken puan sıralamasına göre temsilcimizin muhtemel rakipleri belli oldu. Play off turu kura çekimi 31 Ocak Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu, UEFA Avrupa Ligi Play Off turunda Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte muhtemel rakipleri

FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin Avrupa'da dün akşam gerçekleşen karşılaşmasıyla lig etabı sona erdi. Karşılaşmanın sona ermesinin ardından play-off turuna yükselen takımların arasında yer alan sarı lacivertli temsilcimizin puan durumuna göre muhtemel rakipleri belli oldu. Play-off maçları ise iki maç üzerinden 13-20 Şubat tarihlerinde oynanacak. Peki Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi kim oldu?

FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

Bu sezon 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki turnuvasında son 16 play-off turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı.

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FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ AÇIKLANDI!

Fenerbahçe, Danimarka deplasmanından 2-2 beraberlikle dönerken muhtemel rakipleri Bodo Glimt veya Anderlecth olarak belirlenmişti. Bugün yapılan kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecth oldu.

FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?

UEFA AVRUPA LİGİ TAKVİMİ
UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak final karşılaşmasıyla sona erecek.

Play-off turu maçları, 13 ve 20 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ligde son hafta maçlarının ardından takvim şöyle:

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

FB UEFA PLAY-OFF EŞLEŞMESİ! Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi play-off turu rakibi kim oldu?

EŞLEŞMELER NASIL OLDU?

Puan sıralamasına göre eşleşmeler şu şekilde olacak. 9 ve 10. sıradaki takımlar, çekilecek kura sonucu 23 ve 24. sıradaki takımlarla rakip olacak.
Lig aşamasını 11 ve 12. sırada tamamlayanlar, 21 ve 22. sıradakilerle;

13 ve 14. sırada bitirenler, 19 ve 20. sıradakilerle;
15 ve 16. sıradaki tamamlayanlar ise 17 ve 18. sırada yer alanlarla kurayla eşleşecek.

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