Giriş Tarihi: 04.05.2025 20:18
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025
20:38
Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...
Trendyol Süper Lig'de derbi haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu maçta Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Portekizli yıldız oyuncu bir de penaltı kaçırdı. İlk yarının en tarıtşılan pozisyonu ise En-Nesyri ile kaleci Mert Günok arasında yaşanan pozisyon oldu. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...