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Haberler Galeri Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...
Giriş Tarihi: 04.05.2025 20:18 Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 20:38

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

Trendyol Süper Lig'de derbi haftasında Fenerbahçe evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. Zorlu maçta Beşiktaş, Gedson Fernandes'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Portekizli yıldız oyuncu bir de penaltı kaçırdı. İlk yarının en tarıtşılan pozisyonu ise En-Nesyri ile kaleci Mert Günok arasında yaşanan pozisyon oldu. Fenerbahçeli oyuncular penaltı bekledi ancak hakem Yasin Kol oyunu devam ettirdi. İşte o pozisyon...

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftası Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine sahne oluyor.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

MERT GÜNOK TALISCA'YA İZİN VERMEDİ

Maçın ilk isabetli şutu Talisca'dan geldi. 26. dakikada sağ kanatta topla buluşan Oğuz Aydın, kale sahasına hareketlenen Talisca'ya ortaladı. Brezilyalı futbolcunun yakın mesafeden kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok gole engel oldu.

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Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

İRFAN CAN PENALTIYI KURTARDI

34. dakikada Beşiktaş penaltı kazandı. Sağdan kazanılan kornerde Masuaku kale sahası içine ortaladı. Bu pozisyonda Mustafa Hekimoğlu'ndan önce topa Talisca müdahale ederken, hakem Yasin Kol, Brezilyalı oyuncunun elle oynadığını belirleyerek penaltı noktasını gösterdi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

36'ncı dakikada penaltıda topun başına Gedson Fernandes geldi. Portekizli futbolcunun yerden vuruşunda, kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

Fenerbahçe - Beşiktaş maçında tartışılan pozisyon! Oyuncular penaltı bekledi...

GEDSON MERT MÜLDÜR'ÜN HATASINI GOL ÇEVİRDİ

44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun kendi yarı alanından gönderdiği uzun pasta Mert Müldür kafayla topu takım arkadaşlarına göndermek isterken meşin yuvarlak bir anda Gedson Fernandes'in önünde kaldı.