Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Giriş Tarihi: 31.08.2024 13:09 Güncelleme Tarihi: 31.08.2024 14:17

Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli futbol takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı genç yıldız, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Transfer döneminde dünyanın en önemli takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı genç yıldız, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...

Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Nabil Fekir - Real Betis > Al-Jazira
BONSERVİS BEDELİ: 5 milyon Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Matias Fernandez-Pardo - Gent > Lille
BONSERVİS BEDELİ: 10 milyon Euro

Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Nehuen Perez - Udinese > Porto
KİRALAMA BEDELİ: 4.1 milyon Euro

Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo’nun yanına gitti | Dünyada biten transferler 2024-2025 SEZONU

Tomas Palacios - Independiente Rivadavia > Inter
BONSERVİS BEDELİ: 6.5 milyon Euro

SON DAKİKA