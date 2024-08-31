Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)

Transfer döneminde dünyanın en önemli takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı genç yıldız, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...