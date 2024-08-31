Giriş Tarihi: 31.08.2024 13:09
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
14:17
Fenerbahçe çok istemişti, Cristiano Ronaldo'nun yanına gitti | Dünyada biten transferler (2024-2025 SEZONU)
Transfer döneminde Real Madrid, Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Münih, Juventus ve Manchester United gibi dünyanın en önemli futbol takımları, yıldız isimleri birer birer kadrosuna katıyor. Son olarak Fenerbahçe'nin transfer döneminde kadrosuna katmak için çok uğraştığı genç yıldız, Cristiano Ronaldo'nun takımı Al Nassr'a imza attı. İşte başta Premier Lig, La Liga, Serie A ve Bundesliga olmak üzere Avrupa ve dünyada şu ana kadar yapılan önemli transferler...