Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...

OLAYLI DERBİDE KAZANAN GALATASARAY!

Tansiyonu yüksek derbide kazanan 2-1 skorla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılıların gollerini 10. ve 27. dakikada Osimhen kaydetti. Fenerbahçe ise 45+2'de Szymanski'nin golüyle farkı bire indirdi.