Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:06
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
23:14
Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...
Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Osimhen'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maçın son dakikalarında ve son düdükten sonra oyuncular ve teknik ekip birbirine girdi. Karşılaşmanın son düdüğünden sonra sahaya giren Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk müdahaleden sonra yerde kaldı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçında yaşanan olaylar...