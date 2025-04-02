Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...
Giriş Tarihi: 02.04.2025 23:06 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 23:14

Son dakika haberi: Mourinho'dan Okan Buruk'a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Osimhen'in attığı gollerle 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Maçın son dakikalarında ve son düdükten sonra oyuncular ve teknik ekip birbirine girdi. Karşılaşmanın son düdüğünden sonra sahaya giren Jose Mourinho, Okan Buruk'un burnunu sıktı. Buruk müdahaleden sonra yerde kaldı. İşte Fenerbahçe Galatasaray maçında yaşanan olaylar...

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...

Fenerbahçe-Galatasaray maç özeti futbolseverlerin gündeminde. Yaşanan tartışmalar ve sakatlıklar nedeniyle tam 14 dakika uzatılan maç 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlandı.

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...

OLAYLI DERBİDE KAZANAN GALATASARAY!

Tansiyonu yüksek derbide kazanan 2-1 skorla Galatasaray oldu. Sarı kırmızılıların gollerini 10. ve 27. dakikada Osimhen kaydetti. Fenerbahçe ise 45+2'de Szymanski'nin golüyle farkı bire indirdi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...

DERBİDE SAHA KARIŞTI

Maçın 88. dakikasında sahada çıkan gerginlik sona erdikten sonra iki takımın yedek kulübeleri önünde olaylar çıktı. Oyuncular ve teknik ekip birbirine girdi.

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...

4 KIRMIZI KART ÇIKTI

Olayların ardından hakem Cihan Aydın, Barış Alper, Kerem Demirbay, Mert Hakan, yardımcı antrenör Salvatore Foti'ye kırmızı kart gösterdi.

Son dakika haberi: Mourinho’dan Okan Buruk’a maç sonu olay müdahale! Derbide saha karıştı...

MOURINHO'DAN OKAN BURUK'A OLAY MÜDAHALE

Derbinin son düdüğünden sonra Galatasaraylı oyuncuları ve teknik direktör Okan Buruk sahada galibiyeti kutladı.