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Haberler Galeri FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro'luk çılgın iddia! Fenerbahçe'den dev hamle...
Giriş Tarihi: 28.11.2024 18:41 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 18:43

FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro'luk çılgın iddia! Fenerbahçe'den dev hamle...

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, bir yandan kadroya yapılacak takviyeleri planlarken bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Youssef En-Nesyri hakkında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun ülkesi olan Fas'tan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte flaş haberin detayları..

FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro’luk çılgın iddia! Fenerbahçe’den dev hamle...

Süper Lig'de oynadığı 12 maç sonunda 29 puan toplayarak 2.sıraya yerleşen Fenerbahçe'de devre arası transfer çalışmaları da sürüyor.

FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro’luk çılgın iddia! Fenerbahçe’den dev hamle...

Sarı-lacivertli takımda çıkışını sürdüren golcü oyuncu Youssef En-Nesyri'nin performansı da dikkat çekmeye devam ediyor.

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FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro’luk çılgın iddia! Fenerbahçe’den dev hamle...

Kanarya'nın formda futbolcusu En-Nesyri hakkında ortaya atılan transfer iddialarına bir yenisi daha eklendi.

FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro’luk çılgın iddia! Fenerbahçe’den dev hamle...

Son olarak Faslı forvetin adı bir süredir Suudi Arabistan temsilcisi olan Al-Nassr ile anılıyordu.

FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro’luk çılgın iddia! Fenerbahçe’den dev hamle...

Suudi temsilcisinin En-Nesyri için Fenerbahçe'ye 34 milyon Euro'luk teklif yaptığı iddia edilmiş, sarı-lacivertlilerin bunu reddettiği ifade edilmişti.

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