Giriş Tarihi: 28.11.2024 18:41
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024
18:43
FENERBAHÇE HABERİ: En-Nesyri için 50 milyon Euro'luk çılgın iddia! Fenerbahçe'den dev hamle...
SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, bir yandan kadroya yapılacak takviyeleri planlarken bir yandan da oyunculara gelen teklifleri değerlendiriyor. Sarı-lacivertlilerin golcüsü Youssef En-Nesyri hakkında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Oyuncunun ülkesi olan Fas'tan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte flaş haberin detayları..