Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:56
Güncelleme Tarihi: 01.12.2024
13:56
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slavia Prag galibiyeti sonrası gözünü lige çeviren Fenerbahçe yarın evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli takımda flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadroya bir yıldız ismi daha katması beklenen yönetim, Anderson Talisca transferinde sona geldi. İşte Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye maliyeti...