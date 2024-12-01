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Haberler Galeri Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...
Giriş Tarihi: 01.12.2024 13:56 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 13:56

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Slavia Prag galibiyeti sonrası gözünü lige çeviren Fenerbahçe yarın evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek. Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli takımda flaş gelişmeler yaşanıyor... Kadroya bir yıldız ismi daha katması beklenen yönetim, Anderson Talisca transferinde sona geldi. İşte Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'ye maliyeti...

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Trendyol Süper Lig'de yarın evinde Gaziantep FK'yı konuk edecek olan Fenerbahçe'de transferde flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Avrupa Ligi'nde Slavia Prag'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden sarı-lacivertli takım ligde de zirve yarışında hata yapmak istemiyor.

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Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

Jose Mourinho ile sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli yönetim kadrosunu güçlendirmek adına takviyeler yapacak.

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

İşte Fenerbahçe'nin gündeminde olan Anderson Talisca transferinde yaşanan son gelişmeler ve oyuncu için yapılması beklenen maaş teklifi...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Fenerbahçe Talisca transferinde sona geldi! Oyuncunun maliyeti belli oldu...

MERİH DEMİRAL'IN MAAŞI SORUN YARATTI

Fenerbahçe'de stoper arayışının olmasına rağmen Merih Demiral ismi artık rafa kalktı denilebilir.

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