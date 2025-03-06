Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?

BU HAFTA FENERBAHÇE BAY MI GEÇİYOR, MAÇI YOK MU?

Trendyol Süper Lig'de 19 takım yer alması nedeniyle her hafta bir takım haftayı pas geçiyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe 6 Mart Perşembe akşamı Rangers ile UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesi gerçekleştirecek.