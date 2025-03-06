Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:23
Güncelleme Tarihi: 06.03.2025
11:23
Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı cuma günü başlarken, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını dörde indiren Fenerbahçe'nin bu hafta kiminle oynayacağı merak konusu oldu. Ancak sarı lacivertliler, bu haftaki Süper Lig fikstüründe yer almıyor. Taraftarlar takımın maçlarına dair detayları sorguluyor. Peki, Süper Ligde Fenerbahçe'nin maçı bu hafta var mı, neden yok, bay mı geçiyor?