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Haberler Galeri Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?
Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:23 Güncelleme Tarihi: 06.03.2025 11:23

Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı cuma günü başlarken, lider Galatasaray'la arasındaki puan farkını dörde indiren Fenerbahçe'nin bu hafta kiminle oynayacağı merak konusu oldu. Ancak sarı lacivertliler, bu haftaki Süper Lig fikstüründe yer almıyor. Taraftarlar takımın maçlarına dair detayları sorguluyor. Peki, Süper Ligde Fenerbahçe'nin maçı bu hafta var mı, neden yok, bay mı geçiyor?

Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?

Trendyol Süper Ligde sona yaklaşılıyor. 27.hafta karşılaşmaları için taraftarlar yerlerini aldı. Sarı lacivertlilerin maçlarına ilişkin bilgi arayanlar için takımın fikstürde yer almadığı görüldü. Peki, u hafta Fenerbahçe'nin maçı var mı, yok mu, bay mı gelmiyor?

Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?

BU HAFTA FENERBAHÇE BAY MI GEÇİYOR, MAÇI YOK MU?
Trendyol Süper Lig'de 19 takım yer alması nedeniyle her hafta bir takım haftayı pas geçiyor. Bu haftanın bay geçen takımı ise Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe 6 Mart Perşembe akşamı Rangers ile UEFA Avrupa Ligi çeyrek final mücadelesi gerçekleştirecek.

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Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe bir sonraki maçını 16 Mart 2024 Pazar günü saat 20:30'da Samsunspor ile evinde oynayacak.

Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?

Fenerbahçe maç fikstürü: Bu hafta Fenerbahçe’nin maçı var mı, yok mu, bay mı geçiyor?

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Galatasaray 65 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe 61 puanla ikinci sırada yer alıyor.