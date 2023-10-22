Giriş Tarihi: 22.10.2023 19:25
Güncelleme Tarihi: 22.10.2023
19:35
Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'e sevgi seli: "Bir şehrin umudu"
Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Ligin iki namağlup takımı da 3 puan için sahada. Fenerbahçe'nin efsanesi olan teknik direktör Volkan Demirel, Kadıköy'de müthiş bir sevgi seliyle karşılaştı. Genç hoca için pankartlar yapılırken, tribünlerden de Filistine'e destek geldi. İşte o görüntüler...