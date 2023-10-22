Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'e sevgi seli: "Bir şehrin umudu"

"ZÜLME DUR DE"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor müsabakası öncesi Ülker Stadı'nda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze'deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi. Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrağı açıldığı da görüldü.