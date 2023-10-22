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Haberler Galeri Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'e sevgi seli: "Bir şehrin umudu"
Giriş Tarihi: 22.10.2023 19:25 Güncelleme Tarihi: 22.10.2023 19:35

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel'e sevgi seli: "Bir şehrin umudu"

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe evinde Hatayspor'u ağırlıyor. Ligin iki namağlup takımı da 3 puan için sahada. Fenerbahçe'nin efsanesi olan teknik direktör Volkan Demirel, Kadıköy'de müthiş bir sevgi seliyle karşılaştı. Genç hoca için pankartlar yapılırken, tribünlerden de Filistine'e destek geldi. İşte o görüntüler...

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Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel’e sevgi seli: Bir şehrin umudu

Fenrebahçe, Milli aradan sonra evinde Hatayspor'u konuk ediyor. Ligin iki namağlup takımı 3 puan için mücadele veriyor. Fenerbahçe taraftarı maç öncesi Filistin'e destek pankartları astı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel’e sevgi seli: Bir şehrin umudu

"ZÜLME DUR DE"

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Hatayspor müsabakası öncesi Ülker Stadı'nda bulunan sarı-lacivertli taraftarlar, yaşanan olaylardan dolayı 'Gazze'deki zulme dur de' yazılı pankart açarak Filistin halkına desteğini gösterdi. Fenerbahçe tribünlerinde Filistin bayrağı açıldığı da görüldü.

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Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel’e sevgi seli: Bir şehrin umudu

Öte yandan Ülker Stadı'nın reklam panolarında Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' sözünün İngilizcesi yer aldı.

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel’e sevgi seli: Bir şehrin umudu

VOLKAN DEMİREL'E SEVGİ SELİ

Mücadelenin başlama düdüğü öncesi takımlar sahaya ısınmak için çıktığı sırada Fenerbahçe tribünleri Hataysporlu oyuncuları alkışlarla karşılarken, tribünlere çağırarak alkışlarla destek verdi.

Son dakika haberi: Fenerbahçe tribünlerinden Volkan Demirel’e sevgi seli: Bir şehrin umudu

"EVİNİZE HOŞ GELDİNİZ"

Sarı-lacivertli takım rakibi Hatayspor'a büyük jest yaptı. Sarı-lacivertli takım, takımların giriş yaptığı bölüme 'Evinize hoş geldiniz Hatayspor' yazılı pankart astı.

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