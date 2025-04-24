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Haberler Galeri Fenerbahçe'de Ali Koç'un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 07:10

Fenerbahçe'de Ali Koç'un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı ve şampiyonluk şansını zora soktu. Taraftar karşılaşma sonrası yönetime büyük tepki göstererek istifaya davet etti. Eleştirilerden payını alan isimlerin de başında da teknik direktör Jose Mourinho geldi. Sarı-lacivertli camiada gözler şimdi başkan Ali Koç'a çevrildi. İşte F.Bahçe camiasında ortaya atılan seçim iddiası...

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Fenerbahçe’de Ali Koç’un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Kayserispor 3-3 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftar yönetimi istifa davet etti.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...

Fenerbahçe'nin kaybettiği 2 puanın ardından lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı da 5'e yükselmiş oldu.

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Fenerbahçe’de Ali Koç’un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...

Sarı-lacivertli takım bu hafta deplasmanda ligin formda takımlarından Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...

TARAFTAR YÖNETİME VE MOURINHO'YA TEPKİLİ

Yaşanan puan kaybı sonrası bazı taraftarlar stadı terke etmeyerek 'Yönetim istifa' ve 'Aziz Yıldırım' tezahüratları yaparak takımı ve yönetimi protesto etmişti.

Fenerbahçe’de Ali Koç’un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...

Maçın ardından başta teknik direktör Jose Mourinho da eleştirilerin hedefi haline geldi. Birçok taraftar stat çıkışında Mourinho'ya tepki gösterdi.