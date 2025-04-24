Giriş Tarihi: 24.04.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
07:10
Fenerbahçe'de Ali Koç'un karşısına aday çıkacak mı? İşte gündeme gelen o iddia...
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz hafta Kayserispor ile 3-3 berabere kalan Fenerbahçe zirve yarışında yara aldı ve şampiyonluk şansını zora soktu. Taraftar karşılaşma sonrası yönetime büyük tepki göstererek istifaya davet etti. Eleştirilerden payını alan isimlerin de başında da teknik direktör Jose Mourinho geldi. Sarı-lacivertli camiada gözler şimdi başkan Ali Koç'a çevrildi. İşte F.Bahçe camiasında ortaya atılan seçim iddiası...