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Haberler Galeri Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...
Giriş Tarihi: 18.04.2025 20:34 Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 20:35

Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de tüm gözler şampiyonluğa çevrildi. Sarı-lacivertli camia, uzun süren lig şampiyonluğu hasretine son vermek istiyor. Öte yandan yeni sezon için transfer iddiaları artmaya başlarken, Kanarya'nın yıldız futbolcusu adına da önemli bir gelişme yaşandı. İşte flaş transfer gündemindeki son durum...

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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 3 puan arkasında 2. sırada bulunan Fenerbahçe, hafta sonunda oynanacak Kayserispor maçı hazırlıklarını sürüdürüyor.

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...

Kalan 7 karşılaşmayı final mücadelesi olarak gören sarı-lacivertliler, hata yapmadan ilerlemeyi amaçlıyor.

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Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...

MOURINHO İPLERİ SIKI TUTUYOR

Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, takımını sezonun geri kalanı için motive ediyor. Portekizli teknik adam, Kanarya'nın şampiyonluk hasretine son veren teknik direktör olma arzusunda...

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...

Öte yandan Fenerbahçe'de flaş bir transfer iddiası gündeme geldi. Sarı-lacivertlilerin başarılı orta sahası İsmail Yüksek ile yollar ayrılabilir...

Fenerbahçe’de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...

PORTEKİZ İDDİASI

Son dönemde özellikle Portekiz basınında Benfica'nın İsmail Yüksek'i transfer listesine aldığı dedikoduları ortaya çıkmıştı.