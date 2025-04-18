Giriş Tarihi: 18.04.2025 20:34
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025
20:35
Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık kapıda! Yıldız futbolcu vedaya sıcak bakıyor...
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile kıran kırana şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de tüm gözler şampiyonluğa çevrildi. Sarı-lacivertli camia, uzun süren lig şampiyonluğu hasretine son vermek istiyor. Öte yandan yeni sezon için transfer iddiaları artmaya başlarken, Kanarya'nın yıldız futbolcusu adına da önemli bir gelişme yaşandı. İşte flaş transfer gündemindeki son durum...