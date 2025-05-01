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Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 07:11

Fenerbahçe'de yıldız ismi satış listesine koydu! Jose Mourinho'nun vazgeçilmeziydi | İşte bonservis bedeli...

Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kalan Galatasaray'ın 5 puan arkasında bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora sokmuştu. Buna göre sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunda önemli değişimler yapacak. Kanarya, Jose Mourinho'nun bu sezon çok güvendiği yıldız oyuncuyu satış listesine koydu. İşte Fenerbahçe'nin o isim için belirlediği bonservis bedeli...

Samet YÜKSEL
Fenerbahçe’de yıldız ismi satış listesine koydu! Jose Mourinho’nun vazgeçilmeziydi | İşte bonservis bedeli...

Süper Lig'de uzun süredir şampiyonluk hasretini sürdüren Fenerbahçe, bu sezonda şansını zora soktu.

Fenerbahçe’de yıldız ismi satış listesine koydu! Jose Mourinho’nun vazgeçilmeziydi | İşte bonservis bedeli...

Bitime 5 hafta kala Galatasaray'ın ardından 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, rakibinin kalan maçlarda puan kaybını bekleyecek.

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Fenerbahçe’de yıldız ismi satış listesine koydu! Jose Mourinho’nun vazgeçilmeziydi | İşte bonservis bedeli...

KADRO PLANLAMASI BAŞLADI

Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Başkan Ali Koç, Jose Mourinho ile yola devam edeceklerinin ifade etmişti.

Fenerbahçe’de yıldız ismi satış listesine koydu! Jose Mourinho’nun vazgeçilmeziydi | İşte bonservis bedeli...

Buna göre yeni sezon çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

Fenerbahçe’de yıldız ismi satış listesine koydu! Jose Mourinho’nun vazgeçilmeziydi | İşte bonservis bedeli...

SZYMANSKI İÇİN KAPI AÇIK

Kadroda büyük bir revizyona gitmesi beklenen sarı-lacivertlilerde Sebastian Szymanski gözden düştü.