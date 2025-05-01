Giriş Tarihi: 01.05.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025
07:11
Fenerbahçe'de yıldız ismi satış listesine koydu! Jose Mourinho'nun vazgeçilmeziydi | İşte bonservis bedeli...
Trendyol Süper Lig'de bitime 5 hafta kalan Galatasaray'ın 5 puan arkasında bulunan Fenerbahçe, şampiyonluk şansını zora sokmuştu. Buna göre sarı-lacivertliler gelecek sezon kadrosunda önemli değişimler yapacak. Kanarya, Jose Mourinho'nun bu sezon çok güvendiği yıldız oyuncuyu satış listesine koydu. İşte Fenerbahçe'nin o isim için belirlediği bonservis bedeli...