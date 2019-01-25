Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

Ligde zor günler geçiren ve geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 17 puanla 15. sırada bulunan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda da hüsran yaşadı. İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Ülker Stadı'nda seyircisiz oynadığı rövanş karşılaşmasında da Spor Toto 1. Lig'deki rakibine aynı skorla kaybetti ve kupaya veda etti. 8. KEZ AYNI SON Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, Ümraniyespor karşısında 8. kez bu şoku yaşadı. Fenerbahçe'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor. Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle: SEZON / TUR / RAKİP / SKOR / (FENERBAHÇE-RAKİP) 1966-67 / Çeyrek Final / Samsunspor /1-2 (D) / 0-0 ERSUN YANAL İLE İKİNCİ KEZ Fenerbahçe, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi. Fenerbahçe'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.