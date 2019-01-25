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'de yıllar sonra aynı son

Ligde zor günler geçiren ve geride kalan 18 hafta sonunda topladığı 17 puanla 15. sırada bulunan , 'nda da hüsran yaşadı.

Giriş Tarihi: 25.01.2019 00:12 Güncelleme Tarihi: 25.01.2019 00:25
Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

İlk maçı deplasmanda 1-0 kaybeden sarı-lacivertliler, cezası nedeniyle Ülker Stadı'nda seyircisiz oynadığı rövanş karşılaşmasında da Spor Toto 1. Lig'deki rakibine aynı skorla kaybetti ve kupaya veda etti.

Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

8. KEZ AYNI SON

Türkiye Kupası tarihinde bundan önce Süper Lig'in alt kategorisinde yer alan takımlara 7 kez elenen sarı-lacivertliler, karşısında 8. kez bu şoku yaşadı.

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Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

'nin, elemeli turların dışında 2010-2011 sezonunda C Grubu'ndaki rakiplerinden 2. lig temsilcisi Yeni Malatyaspor'a 2-1, 2012-2013 sezonunda A Grubu'nda 1461 Trabzon'a 3-2'lik yenilgileri de bulunuyor.

Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

Sarı-lacivertli ekibin elendiği alt lig ekipleriyle yaptığı maçların sonuçları şöyle:

Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

SEZON / TUR / RAKİP / SKOR / (FENERBAHÇE-RAKİP)

1966-67 / Çeyrek Final / Samsunspor /1-2 (D) / 0-0
1979-80 / Çeyrek Final / Lüleburgazspor / 0-0 (D) / 1-1
1980-81 / Yarı Final / Ankaragücü / 0-1 / 1-1 (D)
1991-92 / 6. tur / Kocaelispor / 0-1 (D)
1999-00 / 3. tur / Pendikspor / 1-2 (D)
2002-03 / 2. tur 7 Konyaspor / 0-1 (D)
2013-14 / 4. tur / Fethiyespor / 1-2
2018-2019 / Son 16 turu / / 0-1 (D) / 0-1

Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

ERSUN YANAL İLE İKİNCİ KEZ

, Ersun Yanal yönetiminde ikinci kez bir alt lig takımına elendi.

Fenerbahçe'de yıllar sonra aynı son

'yi şampiyon yaptığı 2013-2014 döneminde Ersun Yanal'ın takımı, 4. turda 1. Lig ekibi Fethiyespor'a Kadıköy'de 2-1 yenilerek elenmişti.

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