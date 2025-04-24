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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor! Süper Lig'de dikkat çekiyor...
Giriş Tarihi: 24.04.2025 19:59 Güncelleme Tarihi: 24.04.2025 19:59

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor! Süper Lig'de dikkat çekiyor...

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray son maçında Türkiye Kupası'nda rakibi Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Üst üste 3. kez şampiyon olma yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı takımda bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte flaş transferin hamlesinin detayları...

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a transfer oluyor! Süper Lig’de dikkat çekiyor...

Trendyol Süper Lig'de lider olarak yoluna emin adımlarla ilerleyen Galatasaray'da flaş transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. İşte Cimbom'un yeni sezon için ilk hamlesi...

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a transfer oluyor! Süper Lig’de dikkat çekiyor...

Son olarak Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor'u deplasmanda 5-1 mağlup ederek adını finale yazdıran Cimbom, dolu dizgin ilerlemeye devam ediyor.

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Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a transfer oluyor! Süper Lig’de dikkat çekiyor...

CİMBOM TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Şampiyon olması durumunda yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde direkt olarak katılacak olan Galatasaray kadrosunu güçlendirmek adına şimdiden çalışmalara başladı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a transfer oluyor! Süper Lig’de dikkat çekiyor...

Galatasaray'ın efsanesi olan kaptan Fernando Muslera, yeni sezonda takımdan ayrılacak ve Galatasaray yönetimi bu konuda ilk adımını attı.

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Galatasaray’a transfer oluyor! Süper Lig’de dikkat çekiyor...

MUSLERA YERİNE BERKE ÖZER

Muslera'nın yerine daha genç ve yetenekli bir kaleci hamlesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı yönetim gündemine Fenerbahçe'nin eski kalecisi de olan Berke Özer'i almıştı.