Giriş Tarihi: 24.04.2025 19:59
Güncelleme Tarihi: 24.04.2025
19:59
Fenerbahçe'nin eski yıldızı Galatasaray'a transfer oluyor! Süper Lig'de dikkat çekiyor...
Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray son maçında Türkiye Kupası'nda rakibi Konyaspor'u 5-1 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Üst üste 3. kez şampiyon olma yolunda ilerleyen sarı-kırmızılı takımda bir yandan da transfer gelişmeleri yaşanıyor. Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski oyuncusunu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte flaş transferin hamlesinin detayları...